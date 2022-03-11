Какую боль носит в сердце и как выглядит красавец из любовной драмы «Анна и король»

Нищее детство

Чоу Юнь-Фат родился 18 мая 1955 года у бедных фермеров. Когда мальчику было 10 лет семья перебралась в Гонконг, здесь отец будущей звезды устроился работать в нефтеперерабатывающую компанию. Но денег в семье все равно не прибавилось. И чтобы помогать родителям, 17-летний Юнь-Фат бросил школу. За короткое время он успел поработать курьером, коридорным в отеле, почтальоном.

В трудных жизненных условиях у парня была одна цель — заработать деньги на проживание. Но однажды он увидел в газете объявление о наборе на пробы для работы на ТВ. И он их прошел: юного красавчика приняли даже без актерского образования.

Несколько лет начинающий артист довольствовался эпизодическими ролями в телефильмах, но не отчаивался и верил, что фортуна ему еще улыбнется.

Звезда № 1 в Азии

В 1986-м Чоу Юнь-Фат появился в фильме Джона Ву «Светлое будущее». К тому времени он уже успел сняться в десятках проектов, но именно этот боевик принес ему большую известность. Однако актер скептически отнесся к успеху.