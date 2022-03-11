Какую боль носит в сердце и как выглядит красавец из любовной драмы «Анна и король»
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Фото: East News
Нищее детство
Чоу Юнь-Фат родился 18 мая 1955 года у бедных фермеров. Когда мальчику было 10 лет семья перебралась в Гонконг, здесь отец будущей звезды устроился работать в нефтеперерабатывающую компанию. Но денег в семье все равно не прибавилось. И чтобы помогать родителям, 17-летний Юнь-Фат бросил школу. За короткое время он успел поработать курьером, коридорным в отеле, почтальоном.
В трудных жизненных условиях у парня была одна цель — заработать деньги на проживание. Но однажды он увидел в газете объявление о наборе на пробы для работы на ТВ. И он их прошел: юного красавчика приняли даже без актерского образования.
Несколько лет начинающий артист довольствовался эпизодическими ролями в телефильмах, но не отчаивался и верил, что фортуна ему еще улыбнется.
Звезда № 1 в Азии
В 1986-м Чоу Юнь-Фат появился в фильме Джона Ву «Светлое будущее». К тому времени он уже успел сняться в десятках проектов, но именно этот боевик принес ему большую известность. Однако актер скептически отнесся к успеху.
«Меня привыкли видеть на экранах телевизоров каждый день. Но билеты в кино на фильмы с моим участием не покупали. Я долго был самым некассовым в мире, меня даже прозвали "убийцей кассы"», — рассказывал актер.
Съемки у Джона Ву в корне изменили жизнь Чоу Юнь-Фата. Он избавился от амплуа героя-любовника, перепрофилировавшись в супергероев. К тому же творческий тандем режиссера и актера подарил зрителям много зрелищных фильмов: «Светлое будущее: ураганный огонь», «Наемный убийца», «Светлое будущее — 3» и «Круто сваренные».
Параллельно актер снимался и у других режиссеров, и эти фильмы также стали рейтинговыми.
До конца 1990-х годов Чоу Юнь-Фат работал в Азии, где стал самым популярным актером и заработал множество престижных кинонаград: кинофестиваль Asia-Pacific, «Золотая лошадь», кинопремия Гонконга и другие.
Дорога в Голливуд
В 1990-е актер с другом-режиссером Джоном Ву отправился в Голливуд. Там его дебютом стал фильм «Убийцы на замену», где его партнершей была Мира Сорвино. Актер не знал английского языка, и съемки стали для него испытанием. Но партнерша всеми силами помогала Юнь-Фату освоиться в новой обстановке.
Фото: Кадр фильма
А через год на экраны вышли «Коррупционер» и «Анна и король», во втором партнершей Чоу Юнь-Фата стала Джоди Фостер. Актеры тонко сыграли влюбленных из разных миров, а фильм получил две номинации на «Оскар» — за лучшие декорации и лучшие костюмы.
Красавец Чоу Юнь-Фат продолжил разбивать сердца поклонниц, но он к тому времени был уже давно и счастливо женат.
Издание People включало Чоу Юнь-Фата в топ-50 самых красивых людей мира.
Одна любовь
Личное счастье актер нашел не сразу. С первой любовью актрисой Кэнди Ю Юнь-Фат то расставался, то опять сходился. В итоге они поженились, но через 9 месяцев развелись. Были у него и другие романы, но мать актера не принимала его избранниц, а он не перечил.
В 1983-м Юнь-Фат встретил Жасмин Тан. Она стала его самой большой любовью. Сначала актер не обратил на девушку внимания, но однажды он оказался на одном ужине с ней и понял, что пропал... Разлука с ней даже на день казалась невыносимой.
Предложение руки и сердца Чоу Юнь-Фат сделал неожиданно, а через день они уже стали мужем и женой — расписались в Нью-Йорке, где он был на съемках.
Вместе они уже почти 40 лет. Актер называет супругу лучшим, что у него есть в жизни, а она его — подарком небес.
Фото: Chinafotopress/ Global Look press
Миллион за ребенка
Чоу Юнь-Фат живет с тоской и болью в сердце. Он мечтал о ребенке, но малыш у них с женой так и не родился. В молодости Жасмин тяжело пережила выкидыш, впала в депрессию, а после из страха, что ситуация может повториться, не решилась забеременеть.
Несколько лет назад актер даже искал женщину — молодую и с блестящим образованием, которая выносила бы ребенка. Он обещал заплатить за это непростое и ответственное дело миллион гонконгских долларов (15,3 млн рублей, — прим. ред.). Но желающих, судя по всему, не нашлось.
Фото: United China Vision/ Global Look press
Богатый и скромный
Юнь-Фат стал самым успешным и известным (после Джеки Чана, пожалуй) актером из Азии. Это и неудивительно: после переезда в США он снялся в таких блокбастерах, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» знаменитого Энга Ли, «Пуленепробиваемый», «Проклятие золотого цветка», «Дети Хуанг Ши», «Пираты Карибского моря: Конец света», «Последний магнат», «Проект "Гутенберг"» и других.
Фото: Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Состояние Чоу Юнь-Фата составляет 720 млн долларов.
Актер-миллионер ведет скромный образ жизни: ездит на метро, любит недорогой фастфуд, дорогими машинами и прочими атрибутами богатой жизни не интересуется. 17 лет он пользовался кнопочным телефоном Nokia. Актер не отказывает в автографе, если его узнают на улице (а случается это на каждом шагу).
Все свое состояние Чоу Юнь-Фат, не имеющий наследников, планирует оставить благотворительным фондам. По его словам, на свои ежедневные нужды он тратит не больше 150 долларов в месяц.
Supplied by FilmStills.net/ Global Look press
Armando Gallo/ Global Look press
В мае актеру исполнится 67 лет. Чоу Юнь-Фат признается, что не боится старости. «Когда мне было 60, мое тело выглядело и чувствовало себя на 50, — говорит он. — Но вообще, чтобы хорошо выглядеть в старости, начинать тренироваться в 60 лет уже поздно».
Фото: Кадр видео
В своем зрелом возрасте актер выглядит фантастически: строен, подтянут и практически без морщин.
В последние годы он снимается чуть реже, чем на пике карьеры, но все еще востребован. Так, в ближайшее время состоится премьера фильма с участием Чоу Юнь-Фата «Холодная война — 3».
Фото: Liu Ying, ChinaFotoPress, g103, c40, Chinafotopress, FSN-B, Supplied by FilmStills.net, Armando Gallo, KPA, United China Vision/ Global Look press, East News, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, кадр видео youtube-канала Fengshows