«Беременна в 16»: как сложилась судьба участниц первого сезона скандального шоу

«Беременна в 16»: как сложилась судьба участниц первого сезона скандального шоуКак справились несовершеннолетние матери с воспитанием своих детей?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/crazlina
Первый сезон шоу вышел в начале 2019 года. С тех пор в жизнях его участниц произошло много радостных событий: рождение детей, свадьбы. Но не обошлось и без расставаний с любимыми. Как же сейчас живут девушки?
Алина Степанова
Аля родилась и выросла в Пензенской области. Отец, находившийся в Москве, жизнью дочери особо не интересовался, а мать была лишена родительских прав. В окружении девушку с неформальной внешностью принимали не все. И тогда Аля решила переехать в столицу к отцу. Там она пошла учиться в колледж, много работала, чтобы не зависеть от взрослых. И однажды познакомилась с Владом, который был старше нее на несколько лет. А вскоре девушка поняла, что ждет ребенка.
Фото: www.instagram.com/crazlina
Родители парочки были готовы помочь им построить совместную жизнь. Но будущий папаша имел другие планы. И, как только его мать купила молодым квартиру, а отец Али готов был приступить к ремонту, Влад выставил Алю за дверь.
После рождения сына Тимофея девушка вернулась в родной поселок к бабушке. Правда, отец приезжал к ней в гости и навещал внука.
Чуть больше года назад Алина вышла замуж за парня по имени Артем. А совсем недавно супруги стали родителями — у них появился мальчик. Сейчас счастливая семья живет в Краснодаре.
Лилия Агеева
Девушка родилась и выросла в Пензе. Отец Лилии умер, когда она была совсем малышкой, а мать злоупотребляла спиртным. Во время одного из скандалов, которые устраивала мамаша в пьяном угаре, Лилия вызвала полицию и написала отказ от родительницы. Девушку определили в интернат, где она прожила до окончания 9 класса. После она поступила учиться на кондитера.
Во время учебы девушка познакомилась с отцом своего будущего ребенка Кириллом. Ее предупреждали, что ухажер — человек ветреный и непорядочный. Но ослепленная любовью Лилия никого не слушала. Через три месяца после начала отношений Лилия поняла, что ждет ребенка.
Фото: Кадр программы
Кирилл не горел желанием становиться отцом, против малолетней невестки была и его мать. К тому же между влюбленными разгорелся скандал: девушка обвинила непутевого отца своего малыша в краже денег. Но до суда дело не дошло, так как в дело вмешалась родительница юноши.
Несмотря на рухнувшие мечты о благополучной семье, Лилия родила сына. А вскоре судьба послала ей еще один подарок: молодая мать познакомилась с Павлом, который полюбил и ее сына. Вскоре молодые люди поженились.
Кристина Ярошинская
Кристина родилась и выросла в Знаменске. У девушки была большая семья, где кроме нее росли еще две девочки и мальчик. После 9 класса Кристина переехала в Ахтубинск, чтобы жить самостоятельно и учиться в колледже. Там она познакомилась с Алексеем. Они долго встречались, а потом девушка забеременела.
Фото: www.instagram.com/mamanssky
Отношения Кристины и Алексея не были гладкими: молодые люди часто ссорились, сыграла свою роль и будущая свекровь. Но после многих передряг влюбленные все же отправились в загс.
Кристина ведет Instagram, но на ее странице нет фото с супругом. Подписчики одно время подозревали, что муж с женой больше не вместе. Но девушка уверяет, что у них все отлично и даже больше — они планируют завести еще одного ребенка.
Лидия Мельникова
Эта героиня первого сезона реалити-шоу «Беременна в 16» родилась и выросла в Куйтуне. В 5 лет Лида и две ее сестры попали в детский дом, потому что мать лишили родительских прав. Но вскоре девочку удочерили и она обрела новую любящую семью.
Приемная мама помогла девушке поступить в колледж, а в студенческом общежитии Лида встретила Виталия. Уже через три месяца она поняла, что станет матерью.
Фото: www.instagram.com/_lablog__
Виталий, испугавшись, стал уверять, что ребенок не от него. Но близкие Лиды поддержали ее решение рожать.
Уже будучи в положении Лидия встретила Василия, который принял ее и вскоре познакомил с родителями. Летом у пары родился еще один мальчик. В интервью «Комсомольской правде» Лидия рассказывала, что не стремится заработать на своем участии в шоу, как это делают другие девушки. «Нам хватает тех денег, что зарабатывает Вася», — говорит она.
Также участница шоу рассказала, что не общается ни с родной матерью, не бросившей пагубные привычки, ни с приемной (с ней общение сошло на нет). В шоу создали драму и показали, что приемная мама всеми силами помогала девушке. Но Лида вспоминает, что женщина всегда относилась к ней прохладно.
Елизавета Долженко
Лиза родом из Смоленска. После появления девочки на свет мать написала отказную от ребенка. Но малышку забрали к себе бабушка и дедушка. Елизавета росла трудным подростком, и однажды бабушка поняла, что с внучкой уже не справляется. Так Лиза оказалась в интернате. Там девушка познакомилась с Владом. Некоторое время они переписывались, а вскоре состоялось первое свидание.
Влюбленные строили планы не светлое совместное будущее, когда поняли, что станут родителями.
Фото: www.instagram.com/vasilizzi_official
Влад не хотел связывать свою жизнь с девушкой с ребенком и бросил Лизу. Тогда к несовершеннолетней матери на помощь пришел Павел, согласившись фиктивно стать ее мужем. Официальный брак позволил Елизавете сохранить ребенка.
Долгое время она надеялась, что полюбит супруга, но не стерпелось, не срослось. И Павел с Елизаветой развелись.
Лиза живет с дочкой и родственниками. Она пока не хочет новых отношений, но не исключает, что еще обретет личное счастье. Однако рожать второго малыша она отказывается наотрез, а рассматривает вариант взять малыша из детского дома. Также она планирует продолжить обучение, прерванное из-за беременности.
Анна Реснянская
Анна родилась в Томске. Ее мать, кроме Ани, родила еще шесть девочек. Отец девушки погиб, когда она была совсем маленькой, детей воспитывал отчим, но теплых отношений не сложилось.
Реснянская росла трудным подростком, она хотела красивой жизни, но делать что-либо для этого не желала — ни учиться, ни работать. После каждого скандала в семье она уходила ночевать к другу Михаилу. Но вскоре переключилась на его друга Илью, с которым начала встречаться и от которого и забеременела.
Фото: vk.com/savchukil
Через полгода после выхода реалити в эфир Анна и Илья расстались. Правда, молодой человек продолжил помогать ребенку.
У Анны Реснянской есть страницы в нескольких социальных сетях. В своих публикациях девушка часто жаловалась на тяжелую жизнь и на то, что содержание ребенка и аренда жилья влетают в копеечку.
Виктория Бойкова
Виктория выросла в Пскове. Все детство родители твердили девочке, что она нежеланный ребенок. Часто мать с отцом поднимали на дочь руку. После очередного избиения Вику забрала к себе бабушка, но справиться с трудным ребенком женщина не сумела. В итоге Виктория оказалась в интернате. Там влиться в компанию она не сумела и искала развлечения в Сети, где и познакомилась с Арсеном.
Парень был из другого города, и после первой встречи разлука стала угнетать девушку. И в итоге она сбежала к любимому из интерната. Но планы на счастливую и беззаботную жизнь молодых людей нарушила беременность.
Фото: www.instagram.com/bojkovavika164
Арсен, узнав, что станет отцом, любимую не бросил. Молодые люди поженились до того, как родился их первенец. Но, по признаниям Вики, их отношения испортились после появления ребенка. «Он оскорбляет меня», — признавалась молодая мать в интервью телеканалу «Ю».
Девушка не скрывала, что уход за малышом давался ей нелегко, особенно, когда он капризничал. И только, когда Коле исполнилось четыре месяца, молодая мать поняла, что от ребенка уже никуда не деться.
Сейчас Вика с Арсеном воспитывают уже двоих сыновей: недавно у них родился Ваня.
Екатерина Волкова
Катя из Иваново росла в семье, где воспитанием ребенка занималась только мать, ведь биологический отец бросил беременную возлюбленную, как только узнал о ее беременности. Семья жила небогато, и Катя, чтобы помочь маме, с юных лет работала в кафе.
Однажды приятель пригласил ее на прогулку и явился в назначенное время с 19-летним другом Димой. Девушка сразу влюбилась в него, вскоре стала оставаться у парня с ночевкой, а через несколько месяцев влюбленные узнали, что станут родителями.
Фото: www.instagram.com/volkova3442
Дима и Катя сумели пройти через все испытания. У них родилась дочь Вероника. Судьба Кати сложилась счастливо. После появления ребенка отца семейства забрали в армию, но молодой матери помогала ее мать и родители мужа.
Екатерина продолжила образование. А девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, участница шоу «Беременна в 16» советует непременно рожать.
Александра Смирнова
Александра из Твери забеременела в 17 лет. В реалити-шоу девушка рассказала, что ее родители развелись, когда она была совсем маленькой. Мать Саши осталась одна с двумя детьми, но вскоре вышла замуж и родила еще одного ребенка. Александра помогала маме и по хозяйству, и с ребенком. А чтобы не просить у взрослых денег, устроилась уборщицей в частную фирму, где у нее начался роман с директором компании. Вячеслав был в два раза старше юной избранницы. И когда она через несколько месяцев сообщила, что беременна, обрадовался этой новости.
Фото: www.instagram.com/alexmi_mom69
Александра и Вячеслав поженились, а вскоре радовались появлению первенца на свет. Саша ведет блог в Instagram, но все новости о семье выкладывает в формате сториз. «Из любовницы — в любимую жену. Скрыла всю правду от шоу. Двое детей от любовника или любимого мужчины», — написано на странице участницы шоу. Судя по публикациям Саши в Сети, у нее счастливая семья.
Ангелина Акпарсова
Участница реалити родилась в Брянске, но после того как родители развелись, девочка с матерью переехала в Чебоксары. Там мать Ангелины вновь вышла замуж и родила еще одну дочь, но отчим из семьи вскоре ушел. Все силы мать кидала на работу и воспитание младшей девочки, Ангелина была предоставлена сама себе. И как результат — она стала трудным подростком, прогуливающим школу и продавшим на тусовках. После очередной ссоры с мамой девушка уехала жить к своему парню Сергею. И после молодые люди узнали, что у них будет ребенок.
Фото: www.instagram.com/angelina_mariana
По сценарию шоу у Сергея оказалась жена, о которой несовершеннолетняя будущая мать не знала. Но после съемок девушка рассказывала, что это были додумки сценаристов: Сергей не был женат. Тем не менее он настаивал на аборте, но девушка решила рожать. У нее появилась дочь Марьяна. В непростой период жизни молодой маме помогала новоиспеченная бабушка и парень Костя, с которым Ангелина встречалась до Сергея.
Девушка рассказывает, что материнство изменило ее в лучшую сторону. Она живет на деньги, которые получает от государства за ребенка и на заработки в Instagram.
Фото и видео: Instagram, телеканал Ю, vk.com