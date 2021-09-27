«Беременна в 16»: как сложилась судьба участниц первого сезона скандального шоу

Родители парочки были готовы помочь им построить совместную жизнь. Но будущий папаша имел другие планы. И, как только его мать купила молодым квартиру, а отец Али готов был приступить к ремонту, Влад выставил Алю за дверь.

После рождения сына Тимофея девушка вернулась в родной поселок к бабушке. Правда, отец приезжал к ней в гости и навещал внука.

Чуть больше года назад Алина вышла замуж за парня по имени Артем. А совсем недавно супруги стали родителями — у них появился мальчик. Сейчас счастливая семья живет в Краснодаре.

Лилия Агеева

Девушка родилась и выросла в Пензе. Отец Лилии умер, когда она была совсем малышкой, а мать злоупотребляла спиртным. Во время одного из скандалов, которые устраивала мамаша в пьяном угаре, Лилия вызвала полицию и написала отказ от родительницы. Девушку определили в интернат, где она прожила до окончания 9 класса. После она поступила учиться на кондитера.

Во время учебы девушка познакомилась с отцом своего будущего ребенка Кириллом. Ее предупреждали, что ухажер — человек ветреный и непорядочный. Но ослепленная любовью Лилия никого не слушала. Через три месяца после начала отношений Лилия поняла, что ждет ребенка.