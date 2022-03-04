Как выглядят жены Камбербэтча, Де Вито и других актеров с нестандартной внешностью

Несмотря на то что внешность Рона Перлмана нельзя назвать даже приближенной к канонам красоты, он всегда пользовался вниманием женщин. Но почти 40 лет был счастливо женат на Опал Перлман. Супруги стали родителями дочери и сына.

Однако в 2019-м Опал подала на развод. На такой шаг она пошла после появления в прессе фотографий мужа, на которых он целуется с партнершей по сериалу «Стартап» Эллисон Данбар. Развод был завершен в 2021 году. Всю жизнь Опал (или до ее следующего замужества) Рон будет платить экс-супруге алименты в размере 12,5 тыс. долларов ежемесячно. Кроме того, она получила особняк и машину.

В том же году Перлман и Данбар обручились и стали выходить в свет как пара.

Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт

Рост звезды сериалов «Игра престолов», «Части тела» и других фильмов — всего 135 см. Питер Динклэйдж страдает одной из разновидностей карликовости. Но этот изъян не стал препятствием на пути в Голливуд и в счастливую семейную жизнь.