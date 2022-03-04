Как выглядят жены Камбербэтча, Де Вито и других актеров с нестандартной внешностью
Дени Де Вито и Реа Перлман
Дени Де Вито актер, пожалуй, с самой запоминающейся внешностью. Артист, чей рост всего 147 см, построил успешную карьеру в Голливуде и счастливую семью.
Paul Fenton/ Global Look press
TLeopold/ Global Look press
В 1982 году Дэнни женился на актрисе Реа Перлман. Она известна по ролям в фильмах «Матильда», «Мы вернулись! История динозавра» и многим другим (ее фильмография насчитывает более 100 работ).
Реа немногим выше супруга, ее рост — 152 см. В жизни они выглядят гармоничной и счастливой парой. У супругов есть две взрослые дочери и сын.
В их браке тоже были кризисные моменты. В октябре 2012-го Реа Перлман и Дени Де Вито разошлись, но через год помирились. Еще несколько лет спустя вновь разъехались, а потом опять стали жить семьей. Сейчас супруги обитают в разных домах, но разводиться не собираются.
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Звезда «Шерлока», «Искупления» и десятков других блокбастеров долгое время не спешил расставаться с холостяцким образом жизни. У Бенедикта был 12-летний роман с актрисой Оливией Пуле, после он встречался с дизайнером Анной Джонс.
Фото: Steve Vas/ Global look press
В 2013 году актер заявлял, что живет один, но надеется, что вскоре у него появится семья и обязательно дети. И всего два года спустя его родители сообщили, что Камбербэтч женился. Его избранницей стала актриса Софи Хантер («Ярмарка тщеславия», «Моя жизнь в кино»).
За короткое время в семье родились трое сыновей Кристофер, Хэл и Финн. Жену актер называет настоящей красавицей, а к своей внешности относится с юмором, отмечая, что сам себе он напоминает забавную выдру.
Рон и Опал Перлман
Благодаря необычной внешности Рону Перлману регулярно достаются роли в фантастических фильмах («Хеллбой», «Время приключений: далекие земли»). Актер рассказывал, что друзья часто присылают ему фото с котами породы мейн-кун, морды которых похожи на его лицо.
Christopher Smith/ AdMedia/ Global Look press
RW via www.imago-images.de/ Global look press
Несмотря на то что внешность Рона Перлмана нельзя назвать даже приближенной к канонам красоты, он всегда пользовался вниманием женщин. Но почти 40 лет был счастливо женат на Опал Перлман. Супруги стали родителями дочери и сына.
Однако в 2019-м Опал подала на развод. На такой шаг она пошла после появления в прессе фотографий мужа, на которых он целуется с партнершей по сериалу «Стартап» Эллисон Данбар. Развод был завершен в 2021 году. Всю жизнь Опал (или до ее следующего замужества) Рон будет платить экс-супруге алименты в размере 12,5 тыс. долларов ежемесячно. Кроме того, она получила особняк и машину.
В том же году Перлман и Данбар обручились и стали выходить в свет как пара.
Питер Динклэйдж и Эрика Шмидт
Рост звезды сериалов «Игра престолов», «Части тела» и других фильмов — всего 135 см. Питер Динклэйдж страдает одной из разновидностей карликовости. Но этот изъян не стал препятствием на пути в Голливуд и в счастливую семейную жизнь.
Фото: Pietro Recchia/ Global Look press
В 2005 году актер женился на театральном режиссере Эрике Шмидт. Ее рост — 168 см. Питер вовсе не комплексует рядом с супругой и даже гордится, что рядом с ним такая красивая женщина. А Эрика во время выхода на красные дорожки может и каблуки надеть.
В 2011 году Динклэйдж и Шмидт стали родителями, у них на свет появилась дочь, а в 2017-м родился еще один ребенок, пол которого они скрывают.
Дэнни Трехо и Дэбби Шрив
Герой боевиков Дэнни Трехо — персона интересная и неоднозначная. В его жизни было многое: проблемы с законом и с пагубными привычками, успех в кино, множество жен и детей. Актер не любит вдаваться в подробности личной жизни, поэтому данные о его спутницах жизни разнятся.
Фото: Getty Images
Трехо говорил, что у него было четыре развода. О том, сколько у него было романов и гражданских браков, умалчивает.
Одна из жен, Мейв Кромми, родила актеру сына и дочь. Они уже взрослые и во многом повторили путь отца — прошли через испытания вредными привычками и попали в киноиндустрию. У Трехо есть сын Дэнни, которую ему родила Дайана Уолтон.
Много лет Трехо прожил с Дебби Шрив. Долгое время они скрывали, что у них есть дети, но со временем стали появляться на публике с дочерью-подростком.
Виенсент Скьявелли и Элис Бисли, Кэрол МакХален
Необычное строение головы и тела актера (удлиненный череп, искаженные черты лица, длинные пальцы) обусловлены синдромом Марфана. Из-за этого Винсенту Скьявелли доставались роли умалишенных, больных людей или персонажей с изуродованной внешностью.
East News
Getty Images
Винсент был дважды женат. Его первой избранницей стала актриса Эллис Бисли, известная в России по сериалу «Детективное агентство "Лунный свет"». Их брак продержался всего три года, и за это время у пары родился сын.
Второй женой Скьявелли стала музыкант Кэрол МакХален, с которой он прожил до своей смерти от рака легких в 2005 году.
Стив Бушеми и Джо Андрес
Стив Бушеми попал в кино после того, как несколько лет проработал пожарным. За годы, что он снимается, заработал репутацию острохарактерного, талантливого и уважаемого актера, несмотря на то что главные роли ему достаются редко. Часто Стив играет отрицательных персонажей: маньяков, бандитов, киллеров.
Фото: Leonard Ortiz/ Global look press
Стив Бушеми был женат один раз. 32 года он прожил в счастливом браке с продюсером, сценаристом, актрисой Джо Андрес, у супругов есть сын. В 2019-м Джо умерла в возрасте 64 лет от инкапсулирующего перитонеального склероза.
Майкл и Патриция Бэрриман
Ужасный, необычный — первое что приходит в голову тем, кто видит Майкла Бэрримана. А он успешный и счастливый. У актера диагностировали 26 различных патологий и синдромов, сказавшихся и на его внешности. Его черты лица имеют неправильную форму, у него нет волос. Поэтому его обширная фильмография состоит из сплошных ужастиков.
Фото: East News
Известно, что Бэрриман многие годы и счастливо женат. Но его супруга Патриция не любит публичности. Она не появляется с мужем на кинотусовках. В Сети попадается несколько фото, на которых актер якобы запечатлен с женой, но доказательств, что это именно она, нет.
Уорвик и Саманта Дэвис
Рост Уорвика Дэвис — 107 см. Он один из самых известных карликов в истории кино. Его самые известные роли: Лепрекон в серии ужастиков с таким же названием, робот Марвин в «Автостопом по Галактике», сразу два персонажа — профессор Филиус Флитвик и гоблин Крюкохват — в фильмах про Гарри Поттера и другие.
Фото: Getty Images
Уорвик больше четверти века женат. Его супруга тоже маленького роста (у нее ахондроплазия). У супругов есть сын и дочь, оба они унаследовали болезнь отца дисплазию.
Фото: Getty Images, East News, Steve Vas, Gian Mattia D'Alberto/LaPresse, TLeopold, Paul Fenton, RW via www.imago-images.de, Christopher Smith/ AdMedia, Pietro Recchia, Leonard Ortiz/ Global look press