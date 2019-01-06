Как сейчас выглядят теперь и чем занимаются дети-звезды из популярных новогодних фильмов

Маколей Калкин прославился благодаря роли в фильме «Один дома», которая принесла ему номинацию на премию «Золотой глобус» (Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле) и звание «Ребенок года», его гонорар составил 100 тысяч долларов. А ведь ему не было еще и десяти! Потом он сыграл в картинах «Богатенький Ричи», «Как справиться с отцом» и «Повелитель страниц», которые были приняты кинокритиками и зрителями уже не с таким восторгом. Маколей рано повзрослел, разбогател и... потерялся. Он расстался со своей девушкой, актрисой Милой Кунис (сейчас замужем за Эштоном Катчером) из-за пагубных пристрастий, снялся в нескольких сомнительных и провокационных фильмах (например, «Клубная мания»), пел в группе The Pizza Underground. В последние несколько лет Калкин пугал поклонников и журналистов нездоровой худобой и маргинальным внешним видом, но недавно снова начал выходить в свет и выглядеть лучше, а также снялся в пародии на самого себя из фильма «Один дома».