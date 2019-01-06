Как сейчас выглядят теперь и чем занимаются дети-звезды из популярных новогодних фильмов

Маколей Калкин («Один дома)
Маколей Калкин прославился благодаря роли в фильме «Один дома», которая принесла ему номинацию на премию «Золотой глобус» (Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле) и звание «Ребенок года», его гонорар составил 100 тысяч долларов. А ведь ему не было еще и десяти! Потом он сыграл в картинах «Богатенький Ричи», «Как справиться с отцом» и «Повелитель страниц», которые были приняты кинокритиками и зрителями уже не с таким восторгом. Маколей рано повзрослел, разбогател и... потерялся. Он расстался со своей девушкой, актрисой Милой Кунис (сейчас замужем за Эштоном Катчером) из-за пагубных пристрастий, снялся в нескольких сомнительных и провокационных фильмах (например, «Клубная мания»), пел в группе The Pizza Underground. В последние несколько лет Калкин пугал поклонников и журналистов нездоровой худобой и маргинальным внешним видом, но недавно снова начал выходить в свет и выглядеть лучше, а также снялся в пародии на самого себя из фильма «Один дома».
Киран Калкин («Один дома»)
Роль в фильме «Один дома» стала первой в карьере младшего брата Маколея Калкина Кирана. В 90-х он получил признание благодаря ролям в картинах «Отец невесты» и «Великан», а в 2002 году он был номинирован на премию «Золотой глобус» за фильм «Игби идет ко дну». Калкин-младший играет в театре, снимается в кино и сериалах, последний из которых, «Наследники», вышел на экраны в прошлом году.
Джульетт Льюис («Рождественские каникулы»)
Один из первых фильмом в карьере Джульетт Льюис — комедия «Рождественские каникулы». Два года спустя она уже была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в картине режиссера Мартина Скорсезе «Мыс страха». Джульетт снялась в таких известных фильмах, как «Что гложет Гилберта Грэйпа», «От заката до рассвета», «Странные дни», «Август». Льюис была лидером рок-группы Juliette and the Licks, выступала и записывалась сольно, участвовала в записи альбома группы The Prodigy «Always Outnumbered, Never Outgunned». Она встречалась с Брэдом Питтом и была замужем за профессиональным скейтбордистом Стивом Берра.
Джонни Галэки («Рождественские каникулы»)
Джонни Галэки тоже начинал свою карьеру в фильме «Рождественские каникулы». Прославился он в роли Леонарда Хофстедера в очень популярном и успешном сериале «Теория Большого взрыва», за работу в котором он был номинирован на престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус».
Тейлор Момсен («Как Гринч украл Рождество»)
Тейлор Момсен снялась в известном фильме «Как Гринч украл Рождество», когда ей было всего семь лет. Затем она снялась во второстепенных ролях в нескольких фильмах и сериале «Сплетница». Карьере актрисы Тейлор предпочла музыку. Момсен более известна в качестве певицы: она является лидером группы The Pretty Reckless и выступает в довольно провокационном образе рокерши-блондинки. Правда, последний альбом группы вышел аж в 2016 году.
Оливия Олсон («Реальная любовь»)
Если вы не смотрели «Реальную любовь», то вы вообще не понимаете, как выглядят по-настоящему трогательные до слез, романтичные и добрые новогодние фильмы. А если видели картину, то наверняка помните девочку оттуда, в которую был влюблен один из главных героев. Кинокарьера у Оливии Олсон складывается не очень успешно. Дочь комедийного писателя Мартина Олсона в основном работает актрисой озвучивания — к примеру, она озвучивает Ванессу из диснеевского мультсериала «Финес и Ферб» и Марселин в мультсериале «Время приключений».
Томас Сэнгстер («Реальная любовь»)
По сценарию фильма «Реальная любовь», Томас Сэнгстер очень влюблен в героиню Оливии Олсен. Эта работа стала его первой ролью в полнометражном фильме. Сэнгстер играл молодого Пола Маккартни в фильме «Стать Джоном Ленноном», появился в «Игре престолов», «Бегущем в лабиринте» и «Звездных войнах». Недавно он вместе с Оливией Олсон озвучивал одного из персонажей мультфильма «Финес и Ферб». Томас также играл на бас-гитаре в группе Winnet.
Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»)
Юная звезда фильма «Хроники Нарнии» Джорджи Хенли с годами хорошеет. 23-летняя актриса больше не похожа на смешную рыжеволосую девочку, она становится все более привлекательной женщиной, играет в кино вовсе не дурнушек и принимает участие в модных показах. После прославившей ее картины Джорджи не пустилась во все тяжкие, а поступила в Кембридж и участвовала в театральных спектаклях университета. Пока Хенли не удалось повторить успех картины «Хроники Нарнии», за которую она получила премию Phoenix Film Critics Society Award в номинации «Лучшая женская роль» среди юных актеров. На этот год намечена премьера сериала The Spanish Princess, в котором она сыграла одну из второстепенных ролей.
Элисон Портер («Кудряшка Сью»)
Звезда фильма «Кудряшка Сью» Элисон Портер прославилась после выхода картины на экраны, когда ей было всего десять лет. Затем Элисон пела в группах Raz и Alisan Porter Project. В 2016 году она стала победительницей десятого сезона американской версии шоу «Голос», исполнив в финале композицию Somewhere из мюзикла «Вестсайдская история», и стала первым победителем из команды Кристины Агилеры. Портер была замужем за Брайаном Отенритом, с которым она встречалась тринадцать лет до их свадьбы и от которого у нее есть двое детей. В 2014 году Элисон призналась в своем блоге, что долгое время была зависима от алкоголя и наркотиков, но сохраняет трезвость с 28 октября 2007 года, до 2011 года она посещала собрания анонимных алкоголиков.
Николас Холт («Мой мальчик»)
В трагикомедии «Мой мальчик» маленький Николас Холт выглядел как обычный мальчишка, а главной звездой фильма стал обаятельный и привлекательный Хью Грант. Несколько лет спустя Холт превратился в секс-символа и одного из самых симпатичных и стильных актеров. Особенно Николас хорош в роли молодого Хэнка МакКоя в последних сериях «Людей Икс».
Бретт Келли («Плохой Санта»)
Бретт Келли прославился в роли пухлого мальчугана-неудачника, над которым смеется не совсем стандартный и далеко не положительный Санта-Клаус в фильме «Плохого Санты» в исполнении экс-супруга Анджелины Джоли Билли Боба Торнтона. После этой картины Бретт учился в Университете Британской Колумбии, продолжил сниматься в телесериалах и фильмах во второстепенных ролях и появился в сиквелле «Плохого Санты».
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress, getty, instagram, kinopoisk, twitter
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