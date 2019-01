Как сейчас выглядят теперь и чем занимаются дети-звезды из популярных новогодних фильмов

Один из первых фильмом в карьере Джульетт Льюис — комедия «Рождественские каникулы». Два года спустя она уже была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в картине режиссера Мартина Скорсезе «Мыс страха». Джульетт снялась в таких известных фильмах, как «Что гложет Гилберта Грэйпа», «От заката до рассвета», «Странные дни», «Август». Льюис была лидером рок-группы Juliette and the Licks, выступала и записывалась сольно, участвовала в записи альбома группы The Prodigy «Always Outnumbered, Never Outgunned». Она встречалась с Брэдом Питтом и была замужем за профессиональным скейтбордистом Стивом Берра.

Джонни Галэки («Рождественские каникулы»)