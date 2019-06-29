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Как выглядят и чем теперь занимаются Шерзингер, Робертс и другие яркие участницы группы The Pussycat Dolls

Слайд, который
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Слайд, который
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Николь Шерзингер

Фото: Eastnews
Вы наверняка помните хит Don't Cha группы The Pussycat Dolls, который после выхода в 2005 году звучал буквально «из каждого утюга». Как изменились, как выглядят и чем занимаются теперь участницы одной из самых известных танцевальных поп-групп мира?

Николь Шерзингер

Getty
Eastnews

Самая известная и яркая участница The Pussycat Dolls Николь Шерзингер не раз признавалась, что до участия в проекте была полной закомплексованной девочкой в очках, а потом смогла взять себя в руки, начала заниматься спортом и стала в итоге секс-символом для миллионов поклонников. В прошлом году Николь, у которой сложилась успешная сольная карьера, исполнилось 40 лет, она все так же прекрасна и по-прежнему не замужем. Шерзингер восемь лет встречалась с чемпионом мира в классе Формула-1 Льюисом Хэмилтоном, с которым решила расстаться, потому что он так и не сделал ей предложение руки и сердца.

Эшли Робертс

Global Look Press / i80
Getty

Дерзкая блондинка Эшли Робертс была одной из главных участниц The Pussycat Dolls на протяжении семи лет. Она покинула группу и занялась сольной карьерой из-за того, что большой акцент продюсеры делали на главную вокалистку группы Николь Шерзингер, а не на нее... Эшли стала очень известной в Великобритании после участия в реалити I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! в 2012 году и шоу «Танцы на льду» в 2013 году, в котором она была судьей. В 2014 году она представила дебютный сольный альбом, который на данный момент является единственным в ее карьере. Робертс встречается с горячим итальянским красавцем, танцором и хореографом Джованни Перниче.

Кармэн Электра

Eastnews
Eastnews

Известная модель, актриса и танцовщица Кармен Электра участвовала в танцевальном шоу The Pussycat Dolls в качестве приглашенной звезды. Она снимается в кино и различных фотосессиях, выпускает обучающие видео с программой, сочетающей элементы движений классического стриптиза и упражнения с низкой кардио-нагрузкой, а также под своим именем Electra Pole продает пилоны для танцев. В апреле Кармен, в прошлом у которой два брака и много бурных романов, исполнилось 47 лет.

Кайя Джонс

Global Look Press / Kathy Hutchins
Getty

Кайя Джонс стала известна в 2003 году в качестве участницы The Pussycat Dolls. Два года назад после громкого скандала, когда известные актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, Кайя сделала шокирующее признание на своей странице в Twitter:

«Вы думаете, что я была участницей певческого коллектива, но это не так. Я была участницей «кольца проституции», именно так я называю Pussycat Dolls. Не секрет, что эта группа являлась одной из самых популярных, начиная с 2003 года. В принципе это и неудивительно, ведь изначально с нами подписали контрактов на 13 млн долларов. Сразу хочу заверить, что наши вокальные данные здесь совершенно ни при чем. Просто нас заставляли спать со всеми, на кого укажут и у нас не было права отказаться. Когда ты оказываешься в подобной ситуации, то у тебя просто нет выбора. Ты - или часть механизма, которая беспрекословно выполняет все команды, или ты теряешь все. За то время, пока я сотрудничала с Pussycat Dolls я потеряла надежду, что когда-нибудь смогу зарабатывать деньги просто пением. Этот коллектив меня растоптал, и я очень рада, что этот кошмар когда-то закончился».

Стоит отметить, что остальные участницы коллектива от комментариев отказались. После участия в группе Джонс занялась сольной карьерой, которая сложилась не очень успешно.

Мелоди Торнтон

Getty
Eastnews

Мелоди Торнтон занимала вторую ведущую вокальную роль в The Pussycat Dolls после Николь Шерзингер. Она покинула группу и занялась сольной карьерой, итогом которой стал единственный на сегодняшний день сольный альбом и несколько синглов. Мелоди снимается в клипах и кино, участвует в различных телевизионных шоу.

Кармит Бачар

Global Look Press / Arlene Richie_jpistudios.com
Getty

Кармит Бачар была одной из основных вокалисток The Pussycat Dolls вместе с Николь Шерзингер и Мелоди Торнтон. Кармит, которой в сентябре исполнится 45 лет, после ухода из группы занялась сольной карьерой, выпустив несколько синглов, работала танцовщицей с известными артистами и снималась в клипах. У Бачар подрастает семилетняя дочь Кеала Роуз от давнего возлюбленного Кевина Уитакера.

Кимберли Уайатт

Eastnews
Getty

Кимберли Уайатт присоединилась к группе в 2003 году, а в 2010 объявила о своем уходе, чтобы продолжить карьеру в своей новой группе Her Majesty & The Wolves. Также Кимберли стала одним из трех судей на танцевальном шоу Got To Dance. С 22 февраля 2014 года Уайатт замужем за моделью Максом Роджерсом, с которым встречалась до свадьбы три года. У супругов подрастают две дочери — 4-летняя Уиллоу и полуторагодовалая Мэйпл.

Джессика Сатта

Global Look Press / Jill Johnson_jpistudios.com
Getty

Джессиа Сатта, как и другие участницы The Pussycat Dolls, покинула группу, чтобы начать сольную карьеру. Ее дебютный сингл Show Me достиг первой строчки в Billboard Hot Dance в США. Дебютный и пока единственный сольный альбом Джессики I Say Yes вышел два года назад.

Азия Нитоллано

Getty
Instagram

После победы в реалити-шоу The Pussycat Dolls Present: The Search for the Next Dollruen в 2007 году Азия Нитоллано стала участницей The Pussycat Dolls, но ушла всего через несколько месяцев, чтобы начать сольную карьеру. Правда, пока Азия так и не выпустила ни одного сингла. Сейчас Нитоллано ведет блог о себе и своей дочери Тэсс и работает танцовщицей.

Текст: Роман Страстный

Фото: Getty, Eastnews, instagram, Globallookpress

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