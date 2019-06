Как выглядят и чем теперь занимаются Шерзингер, Робертс и другие яркие участницы группы The Pussycat Dolls

Дерзкая блондинка Эшли Робертс была одной из главных участниц The Pussycat Dolls на протяжении семи лет. Она покинула группу и занялась сольной карьерой из-за того, что большой акцент продюсеры делали на главную вокалистку группы Николь Шерзингер, а не на нее... Эшли стала очень известной в Великобритании после участия в реалити I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! в 2012 году и шоу «Танцы на льду» в 2013 году, в котором она была судьей. В 2014 году она представила дебютный сольный альбом, который на данный момент является единственным в ее карьере. Робертс встречается с горячим итальянским красавцем, танцором и хореографом Джованни Перниче.

Кармэн Электра