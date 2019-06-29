Как выглядят и чем теперь занимаются Шерзингер, Робертс и другие яркие участницы группы The Pussycat Dolls

Кайя Джонс стала известна в 2003 году в качестве участницы The Pussycat Dolls. Два года назад после громкого скандала, когда известные актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, Кайя сделала шокирующее признание на своей странице в Twitter:

«Вы думаете, что я была участницей певческого коллектива, но это не так. Я была участницей «кольца проституции», именно так я называю Pussycat Dolls. Не секрет, что эта группа являлась одной из самых популярных, начиная с 2003 года. В принципе это и неудивительно, ведь изначально с нами подписали контрактов на 13 млн долларов. Сразу хочу заверить, что наши вокальные данные здесь совершенно ни при чем. Просто нас заставляли спать со всеми, на кого укажут и у нас не было права отказаться. Когда ты оказываешься в подобной ситуации, то у тебя просто нет выбора. Ты - или часть механизма, которая беспрекословно выполняет все команды, или ты теряешь все. За то время, пока я сотрудничала с Pussycat Dolls я потеряла надежду, что когда-нибудь смогу зарабатывать деньги просто пением. Этот коллектив меня растоптал, и я очень рада, что этот кошмар когда-то закончился».

Стоит отметить, что остальные участницы коллектива от комментариев отказались. После участия в группе Джонс занялась сольной карьерой, которая сложилась не очень успешно.

Мелоди Торнтон