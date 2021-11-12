Как устроили свою жизнь участницы пятого сезона шоу «Беременна в 16» после рождения детей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/st.vasilisya.st
Василиса
Сосьва
Василисе было четыре года, когда ее мать выгнала из дома мужа-алкоголика, отца девочки. Глория пережила несколько разводов и разочаровалась в мужчинах. Но ее дочь не хотела идти по стопам родительницы. К тому же в 15 лет она встретила Вову.
Сначала молодой человек ухаживал, а потом все чаще пропадал в компании друзей-собутыльников. Василиса переживала, потому что знала, что ждет ребенка.
Как только девушка узнала о своем интересном положении, сразу же отправила заявку на участие в «Беременна в 16». Она не скрывает, что хочет быть знаменитой, развивать свой блог и зарабатывать деньги в 16 лет.
С появлением дочери Стефании Владимир немного остепенился, нашел работу и понял, что нельзя тратить лишние деньги. Но в интервью телеканалу «Ю» Василиса призналась, что он все еще может поднять на нее руку. На вопрос, почему она терпит такое неуважительное к себе отношение, девушка отвечает, что, скорее всего, из-за привязанности или даже любви.
Молодые родители с дочкой живут самостоятельно в небольшом доме без водопровода и отопления. Василиса не хочет уезжать с насиженного места, но мечтает о новом благоустроенном доме.
Яна
Электроугли
Яна росла в неблагополучной семье с родителями-наркоманами. Отца и мать лишили родительских прав. Сначала девочка жила у старшей сестры, затем у бабушки. Когда школьница встретила Диму, то перебралась в дом его родственников. Они даже слышать не хотели о матери Яны, заявляя, что у них не может быть ничего общего. Но это не так, ведь несовершеннолетняя Яна родила им внучку Еву.
Фото: www.instagram.com/myrmanseva
Изначально пара не планировала участвовать в шоу, но все выпуски они посмотрели. А потом все же отправили заявку. «И мне примерно через неделю написали. Я была в шоке и даже не хотела отвечать. Но все же решилась, и нам предложили съемки», — рассказывала Яна в личном блоге.
Сначала влюбленные чувствовали себя не в своей тарелке, но, познакомившись со съемочной группой, подружились со всеми.
Яна и Дима поженились в июне 2021 года, успели до появления ребенка на свет. Молодые родители уверены: их история и выпуск «Беременна в 16» с их участием — самые лучшие за все годы, что проект выходит в эфир.
Кристина
Раменское
Кристина росла со строгой мамой и приглядывала за младшими братом и сестрой. Хотя ей и самой нужна была забота, но дождаться ее она не могла. И когда в жизни девушки появился нежный и заботливый Алексей, она влюбилась без памяти.
Алексей не стал откладывать дела в долгий ящик и сделал любимой предложение, забрав ее жить к себе домой. Родители молодого человека сразу же приняли его избранницу.
Но мать Кристины не собиралась мириться с предательством дочери и написала в опеку заявление на семью будущего зятя...
Как только девушке пришла в голову идея участвовать в проекте, она предложила Алексею, и он согласился. А вот ее мать долго не решалась сниматься. Но после долгих уговоров сдалась. Со временем отношения между матерью и дочерью наладились. И когда родилась малышка Ева, новоиспеченная бабушка стала проводить с ней много времени.
Кристина говорит, что из мужа получился отличный отец, который во всем помогает жене и души не чает в ребенке. Молодая мать планирует завершить обучение и растить дочку в полном доверии и любви, а не так как было у нее с собственной родительницей.
Татьяна
Москва
Для девушки громом среди ясного неба стало расставание родителей, ссоры которых она никогда не видела. После развода Таня осталась жить с отцом, потому что всегда была близка с ним. Но потом в доме появилась мачеха со своей дочкой. И отношения с папой испортились.
Тогда девушка вернулась жить к маме, все стало потихоньку входить в свое русло... А вскоре она встретила Армана, такого нежного и заботливого, и потеряла от него голову.
Фото: www.instagram.com/xlystiik
Всего через месяц после первого свидания Таня забеременела, но о свадьбе не могло идти и речи. Мама девушки категорически не приняла парня, да и было за что. Он оказался болтуном, занял у нескольких человек много денег, но не отдал. К тому же он все время бил Таню, даже когда она была уже на сносях.
Когда у Татьяны родилась дочь, во всем помогать ей стала мама. Арман в воспитании ребенка участия не принимает и денег на малышку не дает. Он по-прежнему занимается попрошайничеством. Молодая мать решила дать ему второй шанс, они вновь видятся, гуляют с девочкой, но Татьяна даже не думает, чтобы оставить дочь наедине с отцом.
Девушка допускает, что могла бы опять съехаться с отцом своей дочери, но при условии, что жить они будут не одни, а с кем-то из взрослых, кто сможет ее защитить...
Каролина
Хабаровск
Каролина жила с мамой и отчимом. И они постоянно распекали ее за прогулы в школе и ленивый характер. Девушке надоело это терпеть и она сбежала из родительского дома к своему парню Мише. Но совместная жизнь оказалась не такой радужной, какой казалась сначала. Парень свалил на юную подругу все домашние заботы. А вскоре они узнали, что станут родителями.
Фото: u-tv.ru
Сначала у Каролины были мысли сделать аборт, на этом настаивали и ее мама, и подруги. Да и сама она понимала, что еще не нагулялась, не наотжигала, как она выразилась, по полной. Но время шло и прерывать беременность было уже поздно.
Тогда Михаил сделал любимой предложение руки и сердца. Но отношения в паре нельзя было назвать гладкими. Они постоянно ссорились, вплоть до драк. К тому же Михаил постоянно водил домой огромные компании друзей, а беременной Каролине потом приходилось все разгребать. В итоге она не выдержала и убежала домой к маме. Михаил осознал ошибку и вернул избранницу.
У пары родилась дочь София. И с ее появлением на свет молодой отец немного остепенился. Но все равно скандалы между влюбленными не утихли. Порой их разборки доходили до рукоприкладства с обеих сторон. Самое поразительное, что Каролина считает это нормальным.
В итоге молодые люди все же поженились. Отношения у Михаила с тещей плохие, и он запрещает видеться ей с внучкой. Каролина по этому поводу не переживает, но надеется, что со временем все встанет на свои места.
Полина
Ярцево
Полина выросла в нормальной семье, где все друг другу доверяют. Девушка училась и встречалась с парнем Ромой, в которого влюбилась, когда ей было всего 11 лет, а ему 14. Роман рос в неблагополучной семье: отец загремел за решетку, а мать пристрастилась к алкоголю.
Фото: u-tv.ru
Как и у многих молодых людей в таком же возрасте, у Полины и Романа случались ссоры. А когда она узнала, что беременна, будущий отец настоял на том, что ребенка надо родить. Пока Полина вынашивала малыша, она все время пребывала в раздраженном настроении из-за нехватки денег: Роман не работал, и они не могли ни сходить в кафе, ни купить дорогую вещь для ребенка.
В итоге у пары родился Коля. Полина радовалась, что стала матерью, но Роман совсем не помогал ей в быту. Новоиспеченный отец признавался, что максимум может принести воды в комнату в общежитии, где они поселились, или поменять памперс и все.
Все заботы о малыше легли на плечи несовершеннолетней матери, молодой бабушки (мамы Полины) и бабушки Романа...
Анастасия
Мытищи
Настя жила в семье, где царила мужская диктатура. Отец ругался с мамой, а потом и вовсе ушел из семьи, дядя бил, а сожитель бабушки все время пил. Дошло до того, что в квартире установили камеры и девочке запретили приглашать друзей в гости. И знакомство с Николаем стало для Анастасии глотком свежего воздуха.
Фото: u-tv.ru
Новость о беременности Насти привела в бешенство ее мать и отчима. Они и так были недовольны ее разгульным образом жизни, вредными привычками и желанием тусоваться, а теперь еще и ребенок. Против общения девушки с ее старой компанией выступал и Николай.
Мать Насти настаивала на аборте, но семья парня поддержала ее в решении рожать, несмотря на то, что сначала родители были в шоке от новости.
Николаю пришлось искать работу. В итоге он ее нашел, но Настя стала чувствовать себя одиноко без его внимания. Получив первую зарплату, Коля пропил ее в баре с друзьями и даже не извинился за это. Но с его мамой у Насти сложились очень теплые отношения. Зато мать девушки никак не могла войти в ее положение и поддержать. Женщина заявила, что помогать не собирается и ее дочь во всем сама виновата.
И только увидев новорожденную внучку Соню, молодая бабушка растрогалась. Отношения с Колей разладились, он не хотел работать, не мог помогать с воспитанием ребенка.
Фото и видео: Instagram, телеканал «Ю»