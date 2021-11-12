Как устроили свою жизнь участницы пятого сезона шоу «Беременна в 16» после рождения детей

С появлением дочери Стефании Владимир немного остепенился, нашел работу и понял, что нельзя тратить лишние деньги. Но в интервью телеканалу «Ю» Василиса призналась, что он все еще может поднять на нее руку. На вопрос, почему она терпит такое неуважительное к себе отношение, девушка отвечает, что, скорее всего, из-за привязанности или даже любви.

Молодые родители с дочкой живут самостоятельно в небольшом доме без водопровода и отопления. Василиса не хочет уезжать с насиженного места, но мечтает о новом благоустроенном доме.

Яна

Электроугли

Яна росла в неблагополучной семье с родителями-наркоманами. Отца и мать лишили родительских прав. Сначала девочка жила у старшей сестры, затем у бабушки. Когда школьница встретила Диму, то перебралась в дом его родственников. Они даже слышать не хотели о матери Яны, заявляя, что у них не может быть ничего общего. Но это не так, ведь несовершеннолетняя Яна родила им внучку Еву.