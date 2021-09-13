Как сейчас выглядят поборовшие анорексию участницы ток-шоу — фото до и после
Не всем удается справиться с тяжелой болезнью. Те же, кто ее победил, со временем возвращаются к нормальной жизни. Как же сейчас выглядят известные девушки, поборовшие анорексию, про которых в разное время рассказывали многие ток-шоу.
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Фото: Кадр видео
Ксения Бубенко
Вес в прошлом — 23 кг
В 2011 году про Ксению рассказала программа Андрея Малахова «Пусть говорят». Тогда девушка при росте 158 см весила всего 23 килограмма. В подростковом возрасте она мечтала быть похожей на моделей и почему-то решила, что толстая, хотя ее вес был меньше 50 кг.
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В итоге Ксения Бубенко так изнуряла себя голодовками, что со временем просто перестала есть. Когда показатели на весах достигли критически низкой отметки, она обратилась за помощью.
За несколько лет ей удалось наесть вес. Она победила свой недуг, но по-прежнему остается очень и очень хрупкой. Instagram Ксении закрыт от посторонних, так как она лишний раз не хочется сталкиваться с недоброжелателями. Известно, что она работает в индустрии красоты и много путешествует.
Мария Кохно
Вес в прошлом — 34 кг
Рост модели и экс-участницы «Дома-2» Марии Кохно — 168 см. Сейчас она яркая блондинка с пышными формами. А еще несколько лет назад Мария страдала от анорексии, ее вес был всего 34 кг.
«Со временем я поняла, что широкие бедра — это круто», — говорит блогер, которая теперь весит 55 кг (а иногда и больше 60).
Сумев побороть болезнь, Мария помогает девушкам, оказавшимся в подобной ситуации. Сейчас у нее 13 подопечных с экстремально низким весом.
Кристина Корягина
Вес в прошлом — 17,5 кг
В 2016-м Кристина Корягина стала героиней ток-шоу. Тогда вес 22-летней девушки составлял всего 17,5 кг. В детстве Кристина росла обычной девочкой с нормальным весом. Но, взрослея, она стала пугаться того, что может поправиться. Тогда она почти отказалась от еды: порой за весь день могла лишь выпить фруктовый сок.
Она высохла так быстро, что организм перестал нормально работать. Тогда Кристина обратилась за помощью. И ей, кроме специалистов, протянула руку Мария Кохно, которая и сама когда-то страдала от анорексии. Мария рассказывала в блоге, что Кристине удалось со временем поправиться до 27 кг и она очень радовалась этому результату. Сейчас Корягина работает юристом и помогает другим жертвам этой тяжелой болезни.
Катерина Яковлева
Вес в прошлом — меньше 40 кг
Проблемы Кати начались с тех пор, как она начала считать себя толстой и стала отказываться от еды. В итоге ее вес упал ниже отметки 40 кг. Со своей проблемой девушка пришла в шоу «Битва экстрасенсов». Но там «маги» не смогли разгадать ее проблему, отметив лишь, что она находится между небом и землей.
Одна из участниц программы напугала Яковлеву тем, что она вскоре умрет, если не наберет вес. И тогда Катерина взялась за ум. В итоге она набрала 20 кг (выглядит отлично), стала ходить в тренажерный зал и даже вести кулинарный блог.
Мария и Дарья Леденевы
Вес в прошлом — 40 и 36 кг
Девочки с детства мечтали стать моделями, внешность позволяла: миловидные брюнетки были высокими — 178 см. И через два года занятий в агентстве 14-летних Дашу и Машу Леденевых попросили сбросить по 5 кг, чтобы были видны скулы. При этом они весили всего около 50 кг.
Сестры рьяно взялись худеть. И изморили себя голодом до такой степени, что стали весить 40 и 36 кг.
В 2018-м исхудавшие сестры появились в студии программы «Звезды сошлись», где рассказали о своей проблеме. На съемках они сильно переживали и еле сидели — от бессилия.
После выхода передачи в эфир девушек определили на лечение в частную клинику, где им помогли справиться с анорексией.
Фото и видео: Instagram, «Пусть говорят»/ Первый канал, PROSHOWBIZ, «Давай поженимся», ТНТ, «Звезды сошлись»/ НТВ