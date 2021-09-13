Как сейчас выглядят поборовшие анорексию участницы ток-шоу — фото до и после

В итоге Ксения Бубенко так изнуряла себя голодовками, что со временем просто перестала есть. Когда показатели на весах достигли критически низкой отметки, она обратилась за помощью.

За несколько лет ей удалось наесть вес. Она победила свой недуг, но по-прежнему остается очень и очень хрупкой. Instagram Ксении закрыт от посторонних, так как она лишний раз не хочется сталкиваться с недоброжелателями. Известно, что она работает в индустрии красоты и много путешествует.

Мария Кохно

Вес в прошлом — 34 кг