Как с годами менялись стиль, внешность и роли звезды «Секса в большом городе» Сары Джессики Паркер
Одной из самых успешных и известных актрис в мире Саре Джессике Паркер 25 марта исполнилось 55 лет. Предлагаем посмотреть, как менялись внешность, стиль и роли звезды популярного сериала «Секс в большом городе» на протяжении более чем 35 лет, за которые она успела стать настоящей звездой кино и иконой стиля.
Фото: globallookpress
Видео: Анна Егорова
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!