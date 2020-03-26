Как с годами менялись стиль, внешность и роли звезды «Секса в большом городе» Сары Джессики Паркер

Одной из самых успешных и известных актрис в мире Саре Джессике Паркер 25 марта исполнилось 55 лет. Предлагаем посмотреть, как менялись внешность, стиль и роли звезды популярного сериала «Секс в большом городе» на протяжении более чем 35 лет, за которые она успела стать настоящей звездой кино и иконой стиля.