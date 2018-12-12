Как с годами менялись внешность и роли звезды сериала «Счастливы вместе» Дарьи Сагаловой

Дарье Сагаловой 14 декабря исполняется 33 года. Предлагаем вспомнить, как актриса популярного ситкома «Счастливы вместе», в котором она сыграла неугомонную блондинку в дерзких мини-юбках и с ярким макияжем, менялась на протяжении более чем десяти лет.