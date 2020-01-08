Как прийти в себя после новогодних праздников: советы Брежневой, Канделаки и других знаменитостей

Вера Брежнева для свежести лица советует следующее: «Мочу маленькое полотенце теплой водой, выжимаю его и протираю лицо, слегка прикасаясь к нему. Если не выспалась или не нравится, как выгляжу, следом за теплым полотенцем делаю то же самое, только с холодной водой. Если под рукой есть кубики льда, могу протереть лицо ими». Ну а для стройной фигуры певица рекомендует, чтобы ваша порция еды всегда умещалась в двух ладонях: есть надо три раза в день, без перекусов. Рене Зеллвегер, Кэтрин Хейгл и многие звезды также советуют есть маленькими порциями. К тому же, Вера даже в праздники старается заниматься спортом.

Если вы не можете заставить себя встать с кровати (или лежака в теплых странах) и начать заниматься спортом, у звезд тоже есть свои рекомендации. Так, Джанет Джексон предлагает начать тренироваться в кровати, лежа на спине: напрягайте и расслабляйте мышцы живота в области пупка, как-будто пытаетесь притянуть его к позвоночнику, напрягайте ягодичные мышцы, поднимайте поочередно ноги. Делайте от 15 до 100 раз по несколько подходов.