Как прийти в себя после новогодних праздников: советы Брежневой, Канделаки и других знаменитостей
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Фото: Instagram
Чего хочется после затянувшихся праздников, когда мы позволили себе расслабиться, поесть много вкусного, отказаться от спорта и отвыкнуть от работы? Бодрости, свежести, отсутствия лишних набранных килограммов и готовности к выходам в свет. Как безболезненно для себя выйти из отпуска? Советуют знаменитости, которые знают в этом толк.
Фото: Eastnews
Супермодель Кейт Мосс для свежести лица советует набрать раковину или чашу с водой, добавить в нее лед и огурцы. И... погрузиться в нее лицом на несколько секунд, сделав несколько подходов. Ну, а далее уже тонизировать кожу, накладывать крем или маски. «Это лучший способ, чтобы привести себя в порядок перед важным мероприятием и придать коже здоровое свечение изнутри. Я слышала, что Пол Ньюман вовсе погружал лицо целиком в чашу со льдом. Но для меня такой метод слишком агрессивен», — признается заявила Ванесса Паради, которая предпочитает протирать лицо льдом.
Фото: Instagram
Алиша Кис предлагает более ответственный подход: «Обожаю те дни, когда я вместе с подругами могу пойти в спа-салон и привести себя в порядок с ног до головы. Спа и массаж — это как будто капитальный ремонт тела и духа. После процедур чувствуешь себя свежей и помолодевшей». Массаж, сауна, пилинг, маски... В том числе для волос. Например, Кендалл Дженнер разминает авокадо и банан, добавляет к полученной смеси пару ложек кокосового масла. Этот полезный, богатый микроэлементами смузи модель наносит на волосы, отступая несколько сантиметров от корней, держит маску в течение тридцати минут и более. В итоге ваши волосы станут более плотными, упругими и блестящими.
Фото: Instagram
Вера Брежнева для свежести лица советует следующее: «Мочу маленькое полотенце теплой водой, выжимаю его и протираю лицо, слегка прикасаясь к нему. Если не выспалась или не нравится, как выгляжу, следом за теплым полотенцем делаю то же самое, только с холодной водой. Если под рукой есть кубики льда, могу протереть лицо ими». Ну а для стройной фигуры певица рекомендует, чтобы ваша порция еды всегда умещалась в двух ладонях: есть надо три раза в день, без перекусов. Рене Зеллвегер, Кэтрин Хейгл и многие звезды также советуют есть маленькими порциями. К тому же, Вера даже в праздники старается заниматься спортом.
Если вы не можете заставить себя встать с кровати (или лежака в теплых странах) и начать заниматься спортом, у звезд тоже есть свои рекомендации. Так, Джанет Джексон предлагает начать тренироваться в кровати, лежа на спине: напрягайте и расслабляйте мышцы живота в области пупка, как-будто пытаетесь притянуть его к позвоночнику, напрягайте ягодичные мышцы, поднимайте поочередно ноги. Делайте от 15 до 100 раз по несколько подходов.
Фото: Instagram
Ляйсан Утяшева предложила комплекс упражнений для тех, кто пободрее: подъемы ног — встаньте на четвереньки, плавно отводите ногу назад, вытягивайте носок, затем меняйте положение стопы и подтягивайте колено к груди, держите квадрат ровно (плечи и кости таза), сделайте 3 подхода по 15 раз; подъемы коленей — стоя прямо, плавно поднимайте поочередно ноги в коленях как можно выше, держите плечи и кости таза ровно, cделайте 3 подхода по 15 раз; подъем корпуса тела — ложитесь на спину и поднимайте корпус очень медленно, не горбитесь и не напрягайте шею, делайте в 3 подхода по 15 раз; подъем рук и ног — перевернитесь на живот, плавно, без рывка, оторвите от пола руки и ноги и поднимите их на комфортную высоту — держите это положение так долго, как сможете, но не дожидайтесь дрожи в мышцах; повороты в сторону — встаньте прямо: ноги вместе, руки перед грудью, начинайте медленно крутить корпусом влево-вправо: грудь остается неподвижной и смотрит вперед, бедра по‑прежнему вместе, постепенно увеличивайте темп. сделайте 50 таких поворотов.
Фото: Instagram
Виктория Лопырева, Анна Седокова, Елена Перминова, Настасья Самбурская, Нюша и многие другие советуют начинать тренировки в спортзале или хотя бы на коврике дома (особенно после праздников) «через не могу». Главное — начните, а потом вольетесь. Также не стоит забывать о здоровом сне, прогулках на свежем воздухе и активных видах спорта. К примеру, Тина Канделаки не только правильно питается и ходит в спорзал, но и наслаждается катанием на сноуборде.
Фото: Instagram
Что касается диет, то Ева Лонгория и многие другие звезды советуют устраивать себе разгрузочную овощную диету и, конечно, пить как можно больше воды. Желательно с медом и лимонным соком. И никакого майонеза, жирного и жаренного, мучного, сладкого и алкоголя! Лучше сделайте себе смузи по рецепту супруги принца Гарри Меган Маркл: зеленые яблоки с косточками, свежий шпинат, капуста, имбирь и лимон.