Фото: starface, globallookpress. instagram
Как на самом деле зовут Анжелику Варум, Ани Лорак, Тимати и других звезд
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Многие звезды решаются на смену имени и фамилии ради имиджа. Далеко не всех знаменитостей зовут так уж красиво, но они исправили и этот недостаток. А как их зовут на самом деле?
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