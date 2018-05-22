Как изменились Гузеева, Вертинская и другие красавицы из русских фильмов

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева прославилась благодаря фильму «Жестокий романс», в котором снялась на последнем курсе актерского факультета. Впоследствии случились и разводы, и тяжелый первый брак, и борьба с пагубной зависимостью. Сейчас она одна из самых провокационных телеведущих, ведет популярное шоу «Давай поженимся!» Гузеева, которая вот уже 18 лет состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, не скрывает, что личная жизнь у нее была бурной, а мужчины — яркими и необычными. Замуж за своего давнего друга, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова актриса вышла в 1990 году. Они познакомились в компании общих друзей, когда ей было 18 лет, а ему 17. Гузеева тогда покорила и удивила Бухарова своей дерзостью, а сама она особого внимания на скромного парня не обратила. Через 20 лет они встретились и начали много времени проводить вместе. Игорь Олегович очаровал маму Ларисы, подружился с ее сыном Георгием и помог развестись со вторым супругом, с которым тоже сумел наладить отношения. В общем, стал для Гузеевой близким и незаменимым человеком и смог покорить своенравную актрису. Сейчас супруги растят 17-летнюю дочь Лелю и вместе ведут кулинарное телешоу.
Наталья Варлей
Красавица-спортсменка-комсомолка, звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей по-прежнему свежа, прекрасна и носит каре. После выхода на экран прославившей ее картины вышла замуж за известного актера Николая Бурляева. Вторым супругом Натальи стал однокурсник по театральному училищу Владимир Тихонов, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, от которого она родила первого сына Василия. Варлей закончила Литературный институт имени А. М. Горького и начала писать стихи. Сейчас она живет с кошками, которых у нее более десяти.
Анастасия Вертинская
Актриса сказочной красоты, в глазах которой можно утонуть, звезда фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия», дочь известного актера и певца Александра Вертинского. «Алые паруса» только за первый год проката посмотрели более двадцати миллионов зрителей. Сама Вертинская впоследствии неохотно рассказывала о своем звездном дебюте: «Я тогда толком не знала, что делать перед камерой, как двигаться и что говорить». Актриса стала настоящим секс-символом, но, как и многие коллеги ее поколения, к славе не стремилась.
Анастасия Вертинская преподавала актерское мастерство в Оксфордском университете, в Париже вместе с Александром Калягиным вела мастер-классы, преподавала в швейцарской «Школе европейского кино», но в итоге заявила, что ей некомфортно жить вдали от родины. Вертинская снималась в кино, возглавила Благотворительный фонд русских актеров, своей основной жизненной миссией, помимо благотворительности, она считает восстановление песенного наследия отца. Первым супругом Анастасии Вертинской стал режиссер Никита Михалков, от которого она родила сына Степана.
Наталья Кустинская
Красота Натальи Кустинской, снявшейся в культовых фильмах «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию», была явлением международного масштаба. В 60-е годы французский журнал Candide включил ее в первую десятку самых красивых актрис мира. К сожалению, жизнь артистки сложилась печально. Кустинская была замужем шесть раз. После смерти сына она впала в продолжительную депрессию, несколько лет страдала остеоартрозом, после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. В декабре 2012 года с диагнозом «пневмония» попала в реанимацию Боткинской больницы в состоянии комы, перенесла инсульт и умерла три дня спустя в возрасте 74 лет.
Ольга Остроумова
Озорная и дерзкая Ольга Остроумова стала звездой картин «Судьба» и «…А зори здесь тихие». Сейчас актриса играет в театре, замужем за известным актером Валентином Гафтом.
Элина Быстрицкая
После выхода киноэпопеи «Тихий Дон» мужчины были влюблены в Элину Быстрицкую. После этой работы актриса отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. В 90-е сыграла в эпизодических ролях в нескольких фильмах. Быстрицкая была преподавателем в театральном училище Щепкина и ГИТИСе, выступает на концертах, где поет романсы, русские народные песни и песни военных лет. О личной жизни Элина Авраамовна предпочитает не распространяться. Известно, что она была замужем за заведующим отделом переводов Министерства внешней торговли СССР Николаем Кузьминским.
Фото: globallookpress. youtube, kinopoisk