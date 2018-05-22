Как изменились Гузеева, Вертинская и другие красавицы из русских фильмов

Актриса сказочной красоты, в глазах которой можно утонуть, звезда фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия», дочь известного актера и певца Александра Вертинского. «Алые паруса» только за первый год проката посмотрели более двадцати миллионов зрителей. Сама Вертинская впоследствии неохотно рассказывала о своем звездном дебюте: «Я тогда толком не знала, что делать перед камерой, как двигаться и что говорить». Актриса стала настоящим секс-символом, но, как и многие коллеги ее поколения, к славе не стремилась.

Анастасия Вертинская преподавала актерское мастерство в Оксфордском университете, в Париже вместе с Александром Калягиным вела мастер-классы, преподавала в швейцарской «Школе европейского кино», но в итоге заявила, что ей некомфортно жить вдали от родины. Вертинская снималась в кино, возглавила Благотворительный фонд русских актеров, своей основной жизненной миссией, помимо благотворительности, она считает восстановление песенного наследия отца. Первым супругом Анастасии Вертинской стал режиссер Никита Михалков, от которого она родила сына Степана.

Наталья Кустинская