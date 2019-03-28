Как изменились и чем теперь занимаются Задорожная, Козловский и другие актеры сериала «Простые истины»

Артем Семакин, как и в «Простых истинах», обычно играет в кино и сериалах типичного ботаника в очках. Именно таким его запомнили по картине «Питер FM» и сериалу «Не родись красивой». На съемочной площадке последнего он познакомился со своей второй женой, актрисой Марией Машковой, ради которой оставил первую супругу, актрису Анастасию Миляеву, родившую ему дочь Заиру. На съемках фильма «Луна-луна» Артем закрутил роман с актрисой Софьей Каштановой и снова развелся. Потом в СМИ появилась информация о его романе с француженкой Сесиль Планжи... В общем, в жизни, Артем Семакин в отличие от большинства своих экранных персонажей, настоящий серцеед!

Вита Гребнева