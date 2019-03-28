Как изменились и чем теперь занимаются Задорожная, Козловский и другие актеры сериала «Простые истины»

Анастасия Задорожная
Фото: Instagram
Анастасия Задорожная начала свою звездную карьеру со съемок в «Ералаше». Закрепила cвой успех актриса, снявшись в сериалах «Простые истины» и «Клуб». На сегодняшний день на счету Задорожной десятки работ в кино, несколько записанных песен, участие в клипах звезд шоу-бизнеса и различных шоу. Настя несколько лет встречалась с фигуристом Сергеем Славновым, с которым познакомилась во время участия в проекте «Звездный лед». Они собирались пожениться, но в итоге расстались. Сейчас актриса предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.
Данила Козловский
Фото: Starface
Данила Козловский сделал самую успешную карьеру из всех юных актеров, снимавшихся в сериале«Простые истины». Из пухлого подростка он превратился в мечту миллионов девушек и одного из самых востребованных актеров российского театра и кино. На его счету десятки известных фильмов, в числе которых «Гарпастум». «Духless», «Хардкор», «Экипаж», «Викинг», «Довлатов» и многие другие. Козловский был женат на польской актрисе Уошуле Малке и встречался с актрисой Юлией Снигирь, сейчас его девушкой является режиссер Ольга Зуева.
Татьяна и Ольга Арнтгольц
Фото: Instagram
Довольно успешно сложилась карьера сестер-двойняшек Татьяны и Ольги Арнтгольц. Татьяна снялась в главной роли в сериале «И все-таки я люблю», а Ольга появилась в фильме по мотивам рассказов Эдуарда Лимонова «Русское», в котором ее партнером по площадке стал Андрей Чадов. В основном обе актрисы снимаются в сериалах, а также играют в театре. Ольга растит сына и дочь от актера Вахтара Беридзе и режиссера Димтрия Петруня. У Татьяны есть девятилетняя дочь Мария от первого супруга, актера Ивана Жидкова, недавно она перестала скрывать роман с актером Марком Богатыревым.
Александр Нестеров
Фото: Eastnews
Сыгравший злодея Игоря Цыбина Александр Нестеров играет в театре и снимается в сериалах. Более двенадцати лет Нестеров женат на актрисе Нонне Гришаевой, от которой у него есть сын Илья.
Мария Горбань
Фото: Starface
Сыгравшая в сериале девочку в желтой кофте Мария Горбань выросла и превратилась в настоящую секс-бомбу. Актриса появлялась без одежды в журналах MAXIM и XXL и снималась в серале «Кухня», в котором не стеснялась принимать участие в довольно провокационных сценах. Мария снимается в кино и сериалах, работает телеведущей и растит дочь Стефанию, которую родила от первого мужа, осветителя Олега Филатова. Сейчас она замужем за оператором Кириллом Зоткиным.
Александр Ильин-младший
Фото: Eastnews
Александр Ильин-младший прославился благодаря роли интерна Семена Лобанова в популярном сериале «Интерны». Он активно снимается в кино, поет в панк-группе «План Ломоносова», а в марте прошлого года впервые стал отцом — супруга актера Юлия родила сына Александра.
Алексей Ильин
Фото: globallook / Anatoly Lomokhov
Карьера Алексея Ильина складывается не так удачно, как у его младшего брата Александра Ильина-младшего. В основном, он играет не главные роди не в самых известных фильмах и сериалах. Алексей женат на актрисе Александре Мареевой, от которой у него подрастает трехлетний сын Федор.
Артем Семакин
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova / Starface
Артем Семакин, как и в «Простых истинах», обычно играет в кино и сериалах типичного ботаника в очках. Именно таким его запомнили по картине «Питер FM» и сериалу «Не родись красивой». На съемочной площадке последнего он познакомился со своей второй женой, актрисой Марией Машковой, ради которой оставил первую супругу, актрису Анастасию Миляеву, родившую ему дочь Заиру. На съемках фильма «Луна-луна» Артем закрутил роман с актрисой Софьей Каштановой и снова развелся. Потом в СМИ появилась информация о его романе с француженкой Сесиль Планжи... В общем, в жизни, Артем Семакин в отличие от большинства своих экранных персонажей, настоящий серцеед!
Вита Гребнева
Фото: vk
В сериале «Простые истины» Вита Гребнева сыгралу надменную королеву класса Люсю Мазуренко. После окончания съемок она работала в одном из московских рекламных агентств, а потом вернулась в актерскую профессию. Она появилась в нескольких фильмах и сериалах и вот уже больше десяти лет нигде не снимается. Вита замужем и работает в центре культуры и досуга «Марфино».
Вадим Утенков
Фото: Kinopoisk
Получивший роль главного хулигана по прозвищу Гриндерса Вадим Утенков играет в театре и снимается в сериалах. К примеру, актера можно увидеть в многосерийной ленте «Солдаты». О личной жизни Утенков предпочитает не распространяться. Известно, что он не женат и детей у него нет.
Анатолий Руденко
Фото: Eastnews
После выхода сериала на экраны Анатолий Руденко стал героем грез старшеклассниц. Актер играет в театре, снимается в не самых успешных фильмах и сериалах. Руденко женат на актрисе Елене Дудиной, от которой у него есть шестилетняя дочь Милена.
Юрий Макеев
Фото: Eastnews
Главный герой-любовник сериала Юрий Макеев после съемок окончил РАТИ, открыл свой кулинарный «Театр вкуса» и снялся в нескольких криминальных сериалах. Вот уже восемь лет Макеев в кино не снимается, руководит гастрономическим театром и вместе с женой растит сына и дочь.
Виктор Низовой
Фото: Eastnews
Помните забавного физрука Сергея Эдуардовича из «Простых истин»? Виктор Низовой много играл в театре, регулярно снимается в сериале и давно мечтает о достойной роли в полнометражной картине, но предложения от режиссеров пока так и не получил. Виктор Низовой был женат на поваре Екатерине, с которой познакомился в театре. Сейчас он состоит в браке с актрисой Ольга Жевакиной.
Вячеслав Манучаров
Фото: Instagram
Исполнитель роли Павла Белкина Вячеслав Манучаров стал успешным ведущим, актером театра и кино, а недавно запустил собственное шоу на Youtube, в котором берет интервью у известных людей. В начале года состоялась премьера сериала «Пекарь и красавица», в котором он сыграл одну из ролей. У Манучарова подрастает трое детей — восьмилетняя дочь Арина от экс-супруги Виктории Селиверстовой, четырехлетняя дочь Нина и двухлетний сын Даниил от гражданской жены Доры Надеждиной.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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