Как изменились и как выглядят теперь звезды киносаги «Гарри Поттер»

Джейми Уэйлетт в реальной жизни оказался похожим на своего персонажа Винсента Крэбба. Сначала актер попался на выращивании марихуаны и отправился на полгода в исправительное учреждение, потом был арестован за участие в лондонских погромах, а затем его приговорили к двум годам лишения свободы за кражу.

Хелена Бонэм-Картер