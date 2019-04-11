Как изменились и чем теперь занимаются Корикова, Климова и другие актеры популярного сериала «Бедная Настя»

Блондинка с голубыми глазами, гений чистой красоты, нимфа и желанная миллионами актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Бедная Настя», многим запомнилась как недостижимая женщина-мечта. Елена Корикова, к сожалению, пока не сыграла ролей, которые были бы более популярными или так же любимыми многочисленными зрителями. Первым супругом Елены был писатель Дмитрий Липскеров, в 1993 году у Елены Кориковой родился сын Арсений. Актриса встречалась с оператором Максимом Осадчим и актером Сергеем Астаховым. Разрыв с последним она переживала особенно тяжело. Несколько лет Елена не появлялсь на публике, а потом разочароваа поклонников изменившейся не в лучшую сторону внешностью. СМИ начали сообщать о проблемах звезды с алкоголем и депрессии... В итоге Елена Корикова подала на оклеветавшие ее издания в суд и снова вернулась к работе.

Даниил Страхов