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Как изменились и чем теперь занимаются Корикова, Климова и другие актеры популярного сериала «Бедная Настя»

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Елена Корикова

Фото: Instagram
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Сериал «Бедная Настя» вышел на экраны в 2003 году и транслировался в 34-х странах мира. Проект прославил молодых, красивых и малоизвестных актеров Елену Корикову, Даниила Страхова, Екатерину Климову, Антона Макарского, Дмитрия Исаева и других. Как изменились, как выглядят и чем они занимаются теперь?

Елена Корикова

Фото: Kinopoisk / Instagram

Блондинка с голубыми глазами, гений чистой красоты, нимфа и желанная миллионами актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Бедная Настя», многим запомнилась как недостижимая женщина-мечта. Елена Корикова, к сожалению, пока не сыграла ролей, которые были бы более популярными или так же любимыми многочисленными зрителями. Первым супругом Елены был писатель Дмитрий Липскеров, в 1993 году у Елены Кориковой родился сын Арсений. Актриса встречалась с оператором Максимом Осадчим и актером Сергеем Астаховым. Разрыв с последним она переживала особенно тяжело. Несколько лет Елена не появлялсь на публике, а потом разочароваа поклонников изменившейся не в лучшую сторону внешностью. СМИ начали сообщать о проблемах звезды с алкоголем и депрессии... В итоге Елена Корикова подала на оклеветавшие ее издания в суд и снова вернулась к работе.

Даниил Страхов

Фото: Kinopoisk / Instagram

Даниил Страхов исполнил одну из главных ролей в сериале «Бедная Настя», принесшую ему зрительскую популярность. Актер сыграл жестокого и самовлюбленного барона Корфа, мучившего героиню Елены Кориковой. В 2006 году он был награжден медалью «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны Российской Федерации за исполнение роли старшего лейтенанта Панкратова в военной драме «Грозовые ворота». В 2009-м Страхов запомнился ролью молодого Штирлица (советского разведчика Максима Максимовича Исаева) в телесериале «Исаев». Даниил играет в театре, снимается в кино и сериалах. Более двадцати лет он женат на актрисе Марии Леоновой, с которой познакомился во время учебы в Щукинском училище.

Екатерина Климова

Фото: Globallookpress / Anton Merkurov/ Starface

Дебют Екатерины Климовой в кинематографе состоялся в 2001 году в трагикомической фантасмагории Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». Одной из самых запоминающихся стала роль медсестры Нины Поляковой в дилогии «Мы из будущего». Она много играет в кино, снимается в фильмах и сериалах. Одной из последних ее работ стала роль в сериале «Молодежка. Лед и пламя». Екатерина замужем за коллегой по сериалу «Волчье сердце», актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила дочь Беллу. Также у актрисы подрастают сыновья от экс-супруга, Игоря Петренко, и дочь от первого мужа.

Петр Красилов

Фото: Kinopoisk / Globallook / Ekaterina Tsvetkova

В 2017 году Красилов, который в жизни совсем не похож на плейбоя (а именно с этим образом он ассоциируется после сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой»), отметил сорокалетие. У Петра Красилова есть сын Иван от бывшей гражданской жены, актрисы Натальи Селивановой. Cейчас он в браке с актрисой Ириной Шебеко, с которой растит одиннадцатилетнюю дочь Александру. Последней на сегодняшний день в карьере Красилова стала роль в сериале «Людмила Гурченко» 2015 года.

Марна Александрова

Фото: Globallook / Anton Merkurov / Starface

Марина Александрова, сыгравшая в сериале «Бедная Настя» принцессу Марию Гессен-Дармштадтскую, стала успешной актрисой театра и кино. К примеру, за последние несколько лет она сыграла главные роли в фильме «Млечный путь» и сериале «Екатерина». Марина живет в браке с режиссером «Первого канала» Андреем Болтенко, от которого родила сына Андрея и дочь Екатерину.

Дмитрий Исаев

Фото: Kinopoisk / Instagram

Сыгравший царевича Александра, красавец с благородной внешностью Дмитрий Исаев в основном снимается в сериалах, играет в театре. Дмитрий был дважды разведен и сейчас живет в третьем браке. С первой женой, актрисой Асей Шибаровой он познакомился еще в студенческие годы. У экс-супругов есть дочери-близняшки Полина и София, также ставшие актрисами. Второй женой Дмитрия стала балерина Инна Гинкевич, с которой он прожил шесть лет. Сейчас Исаев женат на экс-балерине Оксане Рожок.

Теона Дольникова

Фото: Globallookress / Ekaterina Tsvetkova / Starface

Роль цыганки Рады в «Бедной Насте» стала для Теоны Дольниковой дебютом в кино. Впоследствии она сыграла несколько второстепенных ролей, в основном работала в театре, выступая в мюзиклах, и занималась музыкальной карьерой. Теона живет в гражданском раке с актером Максимом Щеголевым, от которого в 2017-м родила сына Луку.

Анна Табанина

Фото: Globallookpress / Anton Merkurov / Starface

Сыгравшая княжну Елизавету Долгорукую Анна Табанина продолжает сниматься в сериалах. Актриса растит сына и двоих дочерей от мужа, художника Дмитрия Кудина, скончавшегося от рака в 2014 году.

Антом Макарский

Фото: Globallookpress / Anton Merkurov / Instagram

Для Антона Макарского роль в «Бедной Насте» стала дебютом в кино. Антон играл одну из главных ролей в мюзикле «Нотр Дам де Пари», снимался в кино и сериалах. Вот уже двадцать лет он живет с певицей Викторией Макарской, с которой познакомился на кастинге мюзикла «Метро». Супруги растят восьмилетнюю дочь Марию и трехлетнего сына Ивана.

Анна Горшкова

Фото: Globallookpress / Anton Merkurov / Starface

Сыгравшая в сериале крепостную актрису Полину Пенькову Анна Горшкова тоже дебютировала в качестве актрисы именно в «Бедной Насте». Потом она снялась в еще одной костюмированной ленте, драме Карена Шахназарова «Всадник по имени Смерть», играла в сериалах «Дорогая Маша Березина» и «Дом с лилиями». Первым мужем Анны стал бизнесмен Михаил Борщев, сейчас она предпочитает не комментировать личную жизнь.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, kinopoisk, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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