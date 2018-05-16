Как изменились и как выглядят теперь актеры популярного в 2000-х сериала «Не родись красивой»

Нелли Уварова сыграла в сериале забитую дурнушку Катю с добрым сердцем и большими комплексами, которой никак не удается устроить личную жизнь, а о любимом мужчине приходится только мечтать. Сама актриса вышла замуж за режиссера сериала «Не родись красивой» через несколько месяцев после его выхода на экраны. Брак продлился три года, а сейчас Уварова замужем за актером Александром Гришиным. Супруги растят семилетнюю дочь Ию и полуторагодовалого сына Игната.

Нелли Уварова в основном играет в театре, а в прошлом году актриса начала сниматься в комедийном сериале «Адаптация», в котором снова предстала перед зрителями в образе секретарши. Правда, на этот раз сексуальной и горячей. Зовут ее уже не Катя Пушкарева, а Вика Горячева, у нее стильные очки и дерзкая стрижка, а носит она соблазнтельные наряды, подчеркивающие пышный бюст. Правда, в жизни Нелли выглядит гораздо скромнее, свободное время посвящает семье и на светских мероприятиях появляется редко.

Ольга Ломоносова