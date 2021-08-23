Как Игорь Петренко едва не угодил в тюрьму и случайно поступил в вуз — редкие факты об актере
Артист признается, что рос непослушным мальчиком с богатой фантазией. Родители воспитывали его в строгости, но в большой любви, и все же Игорю частенько доставалось от них за шалости. В школьные годы он стал соучастником тяжелого преступления, после получения аттестата не знал, какую профессию выбрать... В итоге он остепенился и наладил жизнь.
Рассказываем о ярких моментах в судьбе звезды «Водителя для Веры».
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Фото: Kinopoisk.ru
Игорь Петренко родился в семье военного и переводчицы. Будущий актер появился на свет в немецком Потсдаме, где тогда служил глава семейства.
Отец хотел, чтобы сын стал военнослужащим и пытался пристроить его в Суворовское училище, а мать мечтала, что ребенок станет гуманитарием и пойдет по ее стопам. Надежды ни одного из них не оправдались.
Игорь Петренко признается, что в детстве не был паинькой. Часто от родителей доставалось его старшей сестре Ирине, если дети ссорились.
Мальчик мог бы стать талантливым спортсменом, он испробовал свои силы в разных секциях — от гимнастики до футбола. И везде он добивался успехов. Но он был слишком ленивым, чтобы долго заниматься одним делом, в итоге все начинания он забрасывал.
Прогуливая уроки, Игорь рассказывал такие истории о произошедшем за день, да так правдоподобно, что родители и поверить не могли, что сын врет.
В школе Игорь Петренко участвовал в самодеятельности. Однажды он играл двойку, которая в конце спектакля превращается в пятерку. Для эффекта мальчишка в финале пьески становился на руки. «Это была захватывающая драматургия!», — с юмором рассказывал он позже.
В подростковом возрасте на Петренко завели уголовное дело за соучастие в убийстве. Молодой человек долгое время пробыл в СИЗО и в психиатрической лечебнице. Ему удалось избежать реального наказания благодаря положительным характеристикам и тому, что он был несовершеннолетним и попал под дурное влияние старших «товарищей». Суд принял во внимание эти факторы.
Фото: Kinopoisk.ru
Получив школьный аттестат, Игорь не знал, куда податься дальше. Больших успехов в точных науках он не делал, гуманитарные дисциплины ему давались легче. И все же он не мог придумать, на кого пойти дальше учиться. Однажды во время прогулки с другом они увидели объявление о наборе в театральный вуз. Приятели пошли туда ради интереса — и Петренко поступил, случайно.
«Документы в приемную комиссию подали 5 тысяч человек, а приняли всего 25. Если бы я до экзаменов знал о таком высоком конкурсе, то не решился бы», — признавался актер.
На вступительных экзаменах Петренко пришлось петь, чего он не делал раньше. Отрывок из песни он выучил под дверями аудитории. Перед комиссией он не попал ни в одну ноту, но, чтобы сгладить это недоразумение, пел громко и нагло. Абитуриент понравился — его приняли.
В театральном училище им. Щепкина Петренко познакомился с первой женой Ириной Леоновой. Они прожили вместе шесть лет, четыре из них — в браке. Наследников у пары не было. И семья распалась в 2004-м из-за влюбленности Игоря в Екатерину Климову. Позже Ирина Леонова родила семерых детей от Евгения Цыганова.
Фото: Kinopoisk.ru
Екатерина Климова к тому времени уже растила дочь Лизу от первого мужа Ильи Хорошилова, но в браке с Петренко родила сыновей Матвея и Корнея. Союз актеров длился 10 лет.
Игорь Петренко снялся в 66 фильмах, самые известные из которых «Звезда», «Водитель для Веры», «Кармен», «Герой нашего времени».
Фото: East News
Петренко не скрывает, что их с Климовой счастливая жизнь рухнула из-за его пристрастия к алкоголю. «Она каждый день видела перед собой пьяное существо, в которое я превратился», — откровенничал он.
Сейчас артист женат в третий раз. Матерью его троих дочерей Софии-Каролины, Марии и Евы стала актриса Кристина Бродская.
Семья живет в Санкт-Петербурге. У супругов есть собственная творческая студия.
Игорь Петренко часто берет в семейные отпуска сыновей от Екатерины Климовой.
У Игоря Петренко есть множество профессиональных престижных наград. Он лауреат премий «Ника», «Триумф», «Виват, кино!» и других.
В 2021 году выходит сразу четыре картины с участием актера.
Фото и видео: Кадры фильма, Kinopoisk.ru, Instagram, Starface, East News
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