Как Игорь Петренко едва не угодил в тюрьму и случайно поступил в вуз — редкие факты об актере

Игорь Петренко признается, что в детстве не был паинькой. Часто от родителей доставалось его старшей сестре Ирине, если дети ссорились.

Мальчик мог бы стать талантливым спортсменом, он испробовал свои силы в разных секциях — от гимнастики до футбола. И везде он добивался успехов. Но он был слишком ленивым, чтобы долго заниматься одним делом, в итоге все начинания он забрасывал.

Прогуливая уроки, Игорь рассказывал такие истории о произошедшем за день, да так правдоподобно, что родители и поверить не могли, что сын врет.

В школе Игорь Петренко участвовал в самодеятельности. Однажды он играл двойку, которая в конце спектакля превращается в пятерку. Для эффекта мальчишка в финале пьески становился на руки. «Это была захватывающая драматургия!», — с юмором рассказывал он позже.

В подростковом возрасте на Петренко завели уголовное дело за соучастие в убийстве. Молодой человек долгое время пробыл в СИЗО и в психиатрической лечебнице. Ему удалось избежать реального наказания благодаря положительным характеристикам и тому, что он был несовершеннолетним и попал под дурное влияние старших «товарищей». Суд принял во внимание эти факторы.