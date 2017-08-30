Школьные годы — незабываемая пора, наполненная самыми яркими эмоциями. А как приятно иногда заглянуть в старый альбом и вспомнить время, проведенное за партой. В честь 1 сентября Passion.ru собрал детские фотографии звезд и предлагает вам посмотреть, как выглядели известные музыканты, талантливые актеры, популярные ведущие и другие знаменитости до того, как их имена прогремели на всю страну.

Вера Брежнева

Вот такой, например, была ныне одна из самых сексуальных женщин России Вера Брежнева. Внешность певицы — доказательство того, что превратиться из гадкого утенка в белого лебедя можно не только в сказке, но и в реальной жизни. Вот как вспоминает об этом сама Вера: «Просто для "посмеяться" — мне 17! Школа. 11-й класс. Мамин свитер. Очки (прогрессирующая миопия, или близорукость). Волосы сначала покрасила в черный, затем сделала химию на это все. Ума палата! Ну а сейчас вы все меня видели. Это фото для тех, кто считает, что изменить себя невозможно!».

Ольга Бузова

Ольга Бузова, делясь воспоминаниями о школьном времени, развеивает миф о том, что цвет волос влияет на умственные способности. «В школу меня мама отправила в пять, уж больно сообразительной я была для своих лет! Читала, писала, и уже начала изучать второй язык. Потом, конечно, мама пожалела, потому что программа в гимназии мне тяжело давалась, но зато у меня всегда было 2 года "в запасе". И кто там говорит, что блондинки глупые?».

Филипп Киркоров

Этот милый мальчик на фото — будущий король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров. Артист уже в детстве умел ставить перед собой цели и умело добивался их. Так, первым достижением певца стала золотая медаль. «Уже в начальной школе я хотел быть первым, как-то выделяться, и у меня были почти все пятерки. Где-то классе в восьмом я узнал, что существуют золотые медали, и поставил себе цель — получить такую медаль. И получил!»

Денис Клявер

В отличие от прилежного ученика Филиппа Киркорова, Денис Клявер был настоящим сорванцом и истинным романтиком, готовым на настоящие подвиги ради любви. «Я рос в районе новостроек и в школу ходил в соседний район. Потом рядом с моим домом построили десятилетку, и родители сразу перевели меня туда. Но в предыдущей школе осталась девочка Таня, которая мне очень нравилась. Я прекрасно понимал, что для родителей любовь сына-четвероклассника — это не аргумент, и они не будут по этой причине переводить меня обратно. И стал искать выход самостоятельно. Нашел мальчика из младшего класса, у которого был старший брат-качок, и слегка побил его. Конечно же, разбираться со мной пришел его брат. Я с фингалом пришел домой и объявил родителям, что меня в новой школе бьют. Папа собрался было пойти и выяснить, в чем дело, но я его отговорил: мол, ты сейчас разберешься, а мне потом будет еще хуже — не лучше ли вернуться в старую школу? Так и поступили».

Тина Канделаки

Успешная журналистка Тина Канделаки была весьма разговорчива еще в школе и с удовольствием беседовала на взрослые темы с учителями и не только. «У школы было так много плюсов... Раз в году можно было переговорить с Дедом Морозом... И вообще, Наталья Николаевна, Римма Эрастовна, я про вас помню и скучаю. В школе было хорошо. Только в этот прекрасный период жизни про вас так много думают окружающие и искреннее желают вам хорошего».

Эвелина Бледанс