Из секси-вампира — в многодетного отца: как изменился красавчик из «Сумерек» Джексон Рэтбоун
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Фото: Кадр фильма
Джексон Рэтбоун родился 14 декабря 1984 года в многодетной семье (у него есть три сестры). Из-за работы отца семья каждые два года переезжала. Будущий актер появился на свет в Сингапуре. Джексон признавался, что перемещаться с места на место для его родителей было привычным делом и теперь он жить не может без путешествий.
Актерством Рэтбоун увлекся в небольшом театре Мидленда (штат Техас). Ему досталась роль в музыкальном спектакле «Пиквикские игроки».
Фото: www.instagram.com/jacksonrathbone
Джексон профессионально несколько лет занимался бейсболом, играл в футбол и баскетбол и в американский футбол. Но, несмотря на увлечение спортом, актерство парень не забросил. Он познавал азы профессии в академии и школе искусств. После ее окончания молодой человек планировал поступать в Королевскую Шотландскую Академию, но в один момент решил, что практика лучше теории, и отправился в Лос-Анджелес.
Театральные постановки привлекали Джексона тем, что в них всегда участвовали красивые девушки.
Здесь смазливому и большеглазому Джексону удалось заполучить роль в проекте The Walt Disney Company, но вскоре сериал «Славные люди» закрыли.
На счету Рэтбоуна роли в пяти десятках сериалов, но мировая слава пришла к нему после премьеры в 2008 году первого фильма, основанного на саге Стефани Майер, «Сумерки», где он сыграл одного из клана Калленов, покрытого укусами вампира-тренера Джаспера Хейла. Роль бледного длинноволосого секси-вампира сделала Джексона мечтой миллионов фанаток по всему миру.
Кстати, изначально Рэтбоун проходил прослушивание на роль Эдварда. Но после ему позвонил ассистент режиссера и сообщил, что главного героя сыграет Роберт Паттинсон.
Съемки в «Сумерках» Рэтбоун сравнивал с тусовкой в студенческом общежитии, когда после работы молодые актеры отдыхали вместе, слушали музыку, ели пиццу. Одним словом, находились долгое время в особой атмосфере. И это исполнитель роли Джаспера называет более важным, чем успех франшизы.
В перерывах между съемками фильмов вампирской саги Джексон Рэтбоун появился в таких известных проектах, как «Мыслить как преступник», «Война в доме», «Белый воротничок», «Необычная семья» и других.
Несмотря на огромную популярность, Джексон не любит толпы людей, с трудом заводит новые знакомства, а обязанность быть общительным в силу профессии его тяготит. Об этом он рассказывал в большом интервью изданию The Post в 2020 году.
В 2013-м красавчик женился на Шейле Хафсади, чем немало разочаровал фанаток. У супругов родилось трое детей — сыновья Монро и Феликс и дочь Пресли.
Фото: www.instagram.com/jacksonrathbone
Юношеское увлечение музыкой пригодилось актеру в зрелые годы. В 2008 году он основал группу 100 Monkeys, которую покинул 11 лет спустя. На вопрос, как ему пришла идея создать коллектив, он отвечает, что просто решил дома испробовать завалявшуюся гитару, начал играть и не смог остановиться.
Instagram-аккаунт актера, на который подписаны более 700 тысяч человек, полон фотографий с женой и детьми.
Периодически Джексон удивляет поклонников сменой стиля.
Фото: www.instagram.com/jacksonrathbone
В последнюю пару лет из-за пандемии рабочий график Джексона Рэтбоуна менялся — сдвигались графики съемок и премьер. Но зато у него была возможность проводить больше времени с семьей. Во время самоизоляции старший сын актера учился по Zoom. Актер считает хорошее образование фундаментом будущей жизни детей, поэтому он с женой уделяет этому особое внимание.
На вопрос, что нужно делать парню или девушке, чтобы добиться успеха, Джексон отвечает: «Начинать как можно раньше и творить, творить, творить».
В ближайшее время зрители увидят документальную драму «Идиот» с Рэтбоуном в роли Лео Мышкина, а затем еще два фильма «Красная река» и «Военная охота».
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильмов