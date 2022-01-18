Из секси-вампира — в многодетного отца: как изменился красавчик из «Сумерек» Джексон Рэтбоун

Джексон Рэтбоун родился 14 декабря 1984 года в многодетной семье (у него есть три сестры). Из-за работы отца семья каждые два года переезжала. Будущий актер появился на свет в Сингапуре. Джексон признавался, что перемещаться с места на место для его родителей было привычным делом и теперь он жить не может без путешествий.

Актерством Рэтбоун увлекся в небольшом театре Мидленда (штат Техас). Ему досталась роль в музыкальном спектакле «Пиквикские игроки».