Из милой девчушки — в роковую красотку: как сейчас выглядит малышка Маша из «Ворониных»
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Фото: Кадр фильма
Марии Ильюхиной всего 18 лет. Но она успела сняться в десятке фильмов и прославиться на всю страну. Маша росла на глазах миллиона телезрителей. Ведь, когда ее впервые показали в «Ворониных», девочке было всего пять лет. А к моменту окончания съемок она превратилась во взрослую девушку.
На родителей юной звезды часто сыпались обвинения в том, что ее малышку решили детства. Но родители Наталья и Сергей Ильюхины не соглашалась с таким мнением, отмечая, что их дочь — счастливый ребенок.
Сама Маша говорила в интервью, что предпочитает уставать от дел, чем от безделья, и что она, рада, что ее развитием занялись рано.
Мать и отец Маши служили в театре «Бим-Бом», оба они по профессии хореографы. Позже Сергей ушел в бизнес, а Наталья занялась воспитанием дочки. Когда девочке было 2,5 года ее отдали в художественную гимнастику. За годы в спорте Мария Ильюхина завоевала несколько кубков и наград. Своими достижениями в спорте девушка гордится.
Фото: www.instagram.com/natalya.iliukhina
Маша росла артистичным ребенком, и мать начала ее водить на кастинги. Со временем кастинги маленькой артистке так понравились, что она уже не представляла, как можно без них жить.
До того, как попасть в сериал «Воронины» Мария Ильюхина снялась в двух фильмах — «Есенин» и «Звезда эпохи». Ну а с выходом ситкома на экраны она стала по-настоящему известной.
Фото: www.instagram.com/natalya.iliukhina
Всего на счету юной актрисы 10 фильмов («Деффчонки», «Мамочки», «бомбила» и другие), съемки в них шли параллельно с работой в сериале «Воронины».
В 2019 году Мария поступила учиться в Московский центр образования школьников имени М. В. Ломоносова. Девушка в свободное время катается на роликах и на велосипеде. В будущем она мечтает окончить МХАТ сразу по двум специальностям — выучиться на актрису и режиссера.
За 13 лет, что прошли с момента премьеры «Ворониных» Мария Ильюхина превратилась из забавной девчушки в роковую красотку. Ей всего 18, но в ее Instagram много фото, где она позирует в дерзких, смелых, взрослых образах. И на фото невозможно узнать в стильной модели малышку Машу из известного сериала.
О личной жизни Ильюхина не рассказывает, на ее странице не найти романтичных снимков с парнями. Но известно, что в 2019-м она встречалась с участником шоу «Голос. Дети» Марком Потаповым. Но их роман был недолгим. Позже девушка стала встречаться со студентом по имени Роман.
Мать Марии является ее директором и посещает с ней все съемки. Правда, после завершения съемок «Ворониных» крупных проектов у Марии пока не было. Но поклонники, родители и сама артистка уверены, что все еще впереди.
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов