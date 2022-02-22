Из милой девчушки — в роковую красотку: как сейчас выглядит малышка Маша из «Ворониных»

Марии Ильюхиной всего 18 лет. Но она успела сняться в десятке фильмов и прославиться на всю страну. Маша росла на глазах миллиона телезрителей. Ведь, когда ее впервые показали в «Ворониных», девочке было всего пять лет. А к моменту окончания съемок она превратилась во взрослую девушку.

На родителей юной звезды часто сыпались обвинения в том, что ее малышку решили детства. Но родители Наталья и Сергей Ильюхины не соглашалась с таким мнением, отмечая, что их дочь — счастливый ребенок.