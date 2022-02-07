Из Марии — в Марьям: почему «фабрикантка» Алалыкина приняла ислам и бросила сцену
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр видео
Мария Алалыкина проходила кастинг с младшей сестрой Маргаритой. К тому времени старшая из них уже окончила джазовое училище и была студенткой вуза (изучала иностранные языки), а школьница Рита любила петь. В итоге в проект попала Мария.
«Маша всегда стремилась на телевидение, — рассказывала в интервью программе "Сегодня вечером" ее мама Светлана Алалыкина. — Мне все это не нравилось. Она моя дочь. Я в нее вложила огромное количество денег, чтобы дать образование. Все, чего я не добилась сама, хотела вложить в нее. Но отдачи никакой не получила».
Фото: Кадр программы
Женщина не скрывала, что своим авторитарным характером давила на дочь. Во время семейных ссор Мария заявляла, что отдаст диплом переводчика матери, так как учится только из-за нее.
Но и то, что она владела иностранными языками, сыграло не последнюю роль на кастинге в «Фабрику звезд». Мария была очень красивой девушкой, музыкальной, к тому же полиглотом. А в то время уже было известно, что приедет Патрисия Каас.
«И ее сразу загребли на "Фабрику". А потом сообщили, что все едут на гастроли. Вот так у них все было просто, — негодовала Светлана Алалыкина. — Она обошла Риту, потому что и внешне больше подходила, и по возрасту. И тут же из института курьер принес приказ ректора об отчислении Маши. Мне стоило больших трудов, чтобы она держалась там и получила образование».
Фото: Кадр видео
К окончанию проекта Мария Алалыкина уже была солисткой группы Игоря Матвиенко «Фабрика», куда также вошли Ирина Тонева, Саша Савельева и Сати Казанова.
«Сначала ей все это нравилось. Но потом, когда она попала в жернов шоу-бизнеса, поняла, что это все не для нее», — говорил о своей подопечной продюсер.
И, когда хиты «Фабрики» крутили по всем радиостанциям, Мария Алалыкина ушла из группы, а вскоре и вовсе пропала из поля зрения поклонников. Оказывается, к тому времени она уже состояла в отношениях с Алексеем, который за 7 лет до знакомства с ней принял ислам.
«Он, гражданский муж, ей про все это рассказывал. Подсовывал книжечки всякие, — вспоминала Светлана Алалыкина. — И дочь вслед за ним решила принять ислам. Мы, вся семья были категорически против мусульманства. Она стала укутываться так, что выглядела словно беженка».
Фото: Кадр программы
Так Мария превратилась в Марьям. А вскоре после ухода из шоу-бизнеса она родила старшую дочь. Светлана Алалыкина была в шоке от стремительно разворачивающихся событий, но повлиять на дочь не могла.
Фото: Кадр программы
Мария-Марьям стала вести такой закрытый образ жизни, что в Сети поползли слухи, что она живет чуть ли не в глухом ауле. Мать экс-певицы опровергла эти домыслы: «Конечно, такого не было. Они жили в Махачкале, сначала с его матерью, потом в однокомнатной квартире. Но все равно это не те условия, о которых можно мечтать. Но она его очень любила и была счастлива».
Первое время после ухода со сцены Мария Алалыкина переживала, что ее жизнь так резко переменилась, но потом все успокоилось.
«Раньше я думала, что это все так важно. Смотрела эти видео, где я пою... Но сейчас мне даже смешно. Тогда я уже задавалась вопросом, а что будет со мной через пять лет? Христианство не откликалось в моей душе. Я заходила в церковь и ничего не чувствовала. Первое, что там происходило, — это окружающие начинали обсуждать, во что кто одет», — говорила выпускница «Фабрики звезд» в интервью 2012 года, сидя перед камерой в закрытом платье и платке.
Фото: Кадр программы
Любовь Марии разрушила ее близкая подруга, с которой она училась в колледже. Алалыкина познакомила ее с Алексеем, а вскоре застала их вместе. Своей болью экс-«фабрикантка» делилась в Сети: «По-прежнему люблю обоих, но свыкнуться с мыслью тяжело».
Фото: Кадр программы
Отношения Алексея и Марии разрушились, зато бывшая подруга родила от него дочь. Несколько лет назад Алалыкина вновь вышла замуж.
«Она счастлива с Махмудом. Теперь больше так не укутывается», — рассказывает о дочери мать.
Фото: Кадр программы
Мария с мужем и детьми живет в Махачкале. Она не общается с прессой, да и просто с посторонними людьми без разрешения супруга.
«У них все отлично, они счастливы, — говорит Светлана Алалыкина. — Маша сама выучила арабский язык, коран. Она переводит с арабского, пишет книги. Старшая внучка тоже хорошо знает арабский язык».
Мама Марии уверена, что жизнь ее некогда знаменитой дочери сложилась лучше, чем была бы, если та осталась бы в шоу-бизнесе. «Все у нее хорошо. А могли бы остаться в жизни только обнаженные фото в журналах...» — резюмирует женщина.
Фото: кадры шоу «Фабрика звезд»/ Первый канал, кадры программы «Сегодня вечером»/ «Россия», кадры клипов