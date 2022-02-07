Из Марии — в Марьям: почему «фабрикантка» Алалыкина приняла ислам и бросила сцену

Женщина не скрывала, что своим авторитарным характером давила на дочь. Во время семейных ссор Мария заявляла, что отдаст диплом переводчика матери, так как учится только из-за нее.

Но и то, что она владела иностранными языками, сыграло не последнюю роль на кастинге в «Фабрику звезд». Мария была очень красивой девушкой, музыкальной, к тому же полиглотом. А в то время уже было известно, что приедет Патрисия Каас.

«И ее сразу загребли на "Фабрику". А потом сообщили, что все едут на гастроли. Вот так у них все было просто, — негодовала Светлана Алалыкина. — Она обошла Риту, потому что и внешне больше подходила, и по возрасту. И тут же из института курьер принес приказ ректора об отчислении Маши. Мне стоило больших трудов, чтобы она держалась там и получила образование».