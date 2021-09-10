Подвиги Жанны д'Арк и другие фильмы о знаменитых женщинах, оставивших след в истории

Режиссер: Пабло Ларраин

В ролях: Натали Портман, Грета Гервиг, Питер Сарсгаард

Главная героиня: Жаклин Кеннеди — одна из самых популярных женщин 60-х годов, времени, когда занимала титул первой леди США, однако интерес к ее персоне не пропадает по сей день.

Сюжет

Создатели фильма переносят зрителей в события прошлого века и рассказывают о периоде жизни Жаклин Кеннеди. Времени, когда первая леди стала вдовой и переживала трагедию, поразившую весь мир, в одиночку.

«Фрида»

Год выпуска: 2002