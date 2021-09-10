Подвиги Жанны д'Арк и другие фильмы о знаменитых женщинах, оставивших след в истории
«Джеки»
Год выпуска: 2016
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Пабло Ларраин
В ролях: Натали Портман, Грета Гервиг, Питер Сарсгаард
Главная героиня: Жаклин Кеннеди — одна из самых популярных женщин 60-х годов, времени, когда занимала титул первой леди США, однако интерес к ее персоне не пропадает по сей день.
Сюжет
Создатели фильма переносят зрителей в события прошлого века и рассказывают о периоде жизни Жаклин Кеннеди. Времени, когда первая леди стала вдовой и переживала трагедию, поразившую весь мир, в одиночку.
«Фрида»
Год выпуска: 2002
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Джули Тэймор
В ролях: Сальма Хайек, Альфред Молина, Антонио Бандерас, Валерия Голино, Эшли Джадд, Мия Маестро, Эдвард Нортон, Джеффри Раш
Главная героиня: Фрида Кало — мексиканская художница, известная самобытными автопортретами.
Сюжет
С самого детства Фриду буквально преследовали проблемы со здоровьем. Однажды в результате стечения обстоятельств она оказалась парализована, но это не мешало ей творить свои автопортреты. Кроме того, в фильме раскрываются непростые отношения с неверным мужем.
«Жанна д'Арк»
Год выпуска: 1999
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Мила Йовович, Джон Малкович, Фэй Данауэй, Дастин Хоффман, Паскаль Греггори, Венсан Кассель, Чеки Карио, Дэвид Бегг, Ричард Райдингсruen, Десмонд Харрингтон, Тимоти Вест
Главная героиня: Жанна д’Арк — командующая французской армии в годы Столетней войны, которая также причислена к лику святых.
Сюжет
Действия происходят в XV веке. Француженка Жанна Д’Арк возвращается домой и обнаруживает, что противники громят ее родную деревню. Чтобы отомстить за свой дом и родных, девушка рвется на службу в армию и в результате становится командиром отряда воинов. Она заслужила признание со стороны не только солдат, но и простого народа.
«Принцесса Монако»
Год выпуска: 2014
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Оливье Даан
В ролях: Николь Кидман, Тим Рот, Паркер Поузи
Главная героиня: Грейс Патриция Келли — американская актриса, которая стала десятой княгиней Монако.
Сюжет
История повествует о судьбе актрисы, которой удалось покорить Голливуд. Однако она оставила блестящую карьеру в кино и стала принцессой крохотного европейского государства Монако, выйдя замуж за князя Ренье III. Затем наступили тяжелые времена правления, когда князь боролся за независимость страны, но Грейс поступило заманчивое предложение вернуться в киноиндустрию и сняться в фильме великого режиссера. Тогда княгиня стала перед выбором: поддерживать мужа и страну или заняться любимым делом.
«История Одри Хепберн»
Год выпуска: 2000
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Стивен Робмен
В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Фрэнсис Фишер, Гэбриел Махт, Эмми Россум. Главная героиня: Одри Хепбёрн — легендарная британская актриса, которая была иконой стиля своего времени.
Сюжет
В фильме описывается нелегкая судьба девушки, заметно преуспевшей в киноиндустрии и ставшей великой актрисой. Одри стала кумиром миллионов мужчин и женщин, последние из которых копировали любое изменение в образе звезды, а также была мечтой многих кутюрье.
«Железная леди»
Год выпуска: 2011
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Филлида Ллойд
В ролях: Мерил Стрип, Джим Бродбент и другие
Главная героиня: Маргарет Хильда Тэтчер — премьер-министр Великобритании. Она стала первой женщиной на этом посту не только в Соединенном королевстве, но и по всей Европе.
Сюжет
В начале фильма Маргарет Тэтчер появляется в пожилом возрасте, когда ее преследуют старческие напасти, и вспоминает о различных моментах своей жизни. Зритель узнает о молодости будущего премьер-министра, жизненных ситуациях, политической карьере и прочее.
«7 дней и ночей с Мэрилин»
Год выпуска: 2011
Фото: Кинопоиск
Режиссер: Саймон Кёртис
В ролях: Мишель Уильямс, Кеннет Брана, Эдди Редмэйн
Главная героиня: Мэрилин Монро — культовая американская актриса и самый узнаваемый секс-символ всех времен.
Сюжет
Драма позволяет зрителю самому решить, какой же на самом деле была легендарная Мэрилин Монро. Повествование идет через жизнь молодого режиссера, который до беспамятства влюбился в мировую звезду.
Фото: Кинопоиск