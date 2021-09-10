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Подвиги Жанны д'Арк и другие фильмы о знаменитых женщинах, оставивших след в истории

Женщины всегда считались слабым полом, причем всего несколько столетий назад и вовсе не имели никаких прав. Между тем существует множество примеров, когда они смогли добиться определенных высот в профессиональной деятельности и оставили след в мировой истории. Среди таких женщин великие актрисы, художницы и правительницы, которые удостоились стать главными героинями современных фильмов. Редакция Passion.ru представляет вашему вниманию подборку байопиков о легендарных личностях.
Кадр из фильма «Жанна д'Арк»

«Джеки»

Год выпуска: 2016

Кадр из фильма «Джеки»

Кадр из фильма «Джеки»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Пабло Ларраин

В ролях: Натали Портман, Грета Гервиг, Питер Сарсгаард

Главная героиня: Жаклин Кеннеди — одна из самых популярных женщин 60-х годов, времени, когда занимала титул первой леди США, однако интерес к ее персоне не пропадает по сей день.

Сюжет

Создатели фильма переносят зрителей в события прошлого века и рассказывают о периоде жизни Жаклин Кеннеди. Времени, когда первая леди стала вдовой и переживала трагедию, поразившую весь мир, в одиночку.

«Фрида»

Год выпуска: 2002

Кадр из фильма «Фрида»

Кадр из фильма «Фрида»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Джули Тэймор

В ролях: Сальма Хайек, Альфред Молина, Антонио Бандерас, Валерия Голино, Эшли Джадд, Мия Маестро, Эдвард Нортон, Джеффри Раш

Главная героиня: Фрида Кало — мексиканская художница, известная самобытными автопортретами.

Сюжет

С самого детства Фриду буквально преследовали проблемы со здоровьем. Однажды в результате стечения обстоятельств она оказалась парализована, но это не мешало ей творить свои автопортреты. Кроме того, в фильме раскрываются непростые отношения с неверным мужем.

«Жанна д'Арк»

Год выпуска: 1999

Кадр из фильма «Жанна д'Арк»

Кадр из фильма «Жанна д'Арк»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Мила Йовович, Джон Малкович, Фэй Данауэй, Дастин Хоффман, Паскаль Греггори, Венсан Кассель, Чеки Карио, Дэвид Бегг, Ричард Райдингсruen, Десмонд Харрингтон, Тимоти Вест

Главная героиня: Жанна д’Арк — командующая французской армии в годы Столетней войны, которая также причислена к лику святых.

Сюжет

Действия происходят в XV веке. Француженка Жанна Д’Арк возвращается домой и обнаруживает, что противники громят ее родную деревню. Чтобы отомстить за свой дом и родных, девушка рвется на службу в армию и в результате становится командиром отряда воинов. Она заслужила признание со стороны не только солдат, но и простого народа.

«Принцесса Монако»

Год выпуска: 2014

Кадр из фильма «Принцесса Монако»

Кадр из фильма «Принцесса Монако»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Оливье Даан

В ролях: Николь Кидман, Тим Рот, Паркер Поузи

Главная героиня: Грейс Патриция Келли — американская актриса, которая стала десятой княгиней Монако.

Сюжет

История повествует о судьбе актрисы, которой удалось покорить Голливуд. Однако она оставила блестящую карьеру в кино и стала принцессой крохотного европейского государства Монако, выйдя замуж за князя Ренье III. Затем наступили тяжелые времена правления, когда князь боролся за независимость страны, но Грейс поступило заманчивое предложение вернуться в киноиндустрию и сняться в фильме великого режиссера. Тогда княгиня стала перед выбором: поддерживать мужа и страну или заняться любимым делом.

«История Одри Хепберн»

Год выпуска: 2000

Кадр из фильма «История Одри Хепберн»

Кадр из фильма «История Одри Хепберн»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Стивен Робмен

В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Фрэнсис Фишер, Гэбриел Махт, Эмми Россум. Главная героиня: Одри Хепбёрн — легендарная британская актриса, которая была иконой стиля своего времени.

Сюжет

В фильме описывается нелегкая судьба девушки, заметно преуспевшей в киноиндустрии и ставшей великой актрисой. Одри стала кумиром миллионов мужчин и женщин, последние из которых копировали любое изменение в образе звезды, а также была мечтой многих кутюрье.

«Железная леди»

Год выпуска: 2011

Кадр из фильма «Железная леди»

Кадр из фильма «Железная леди»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Филлида Ллойд

В ролях: Мерил Стрип, Джим Бродбент и другие

Главная героиня: Маргарет Хильда Тэтчер — премьер-министр Великобритании. Она стала первой женщиной на этом посту не только в Соединенном королевстве, но и по всей Европе.

Сюжет

В начале фильма Маргарет Тэтчер появляется в пожилом возрасте, когда ее преследуют старческие напасти, и вспоминает о различных моментах своей жизни. Зритель узнает о молодости будущего премьер-министра, жизненных ситуациях, политической карьере и прочее.

«7 дней и ночей с Мэрилин»

Год выпуска: 2011

Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин»

Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Саймон Кёртис

В ролях: Мишель Уильямс, Кеннет Брана, Эдди Редмэйн

Главная героиня: Мэрилин Монро — культовая американская актриса и самый узнаваемый секс-символ всех времен.

Сюжет

Драма позволяет зрителю самому решить, какой же на самом деле была легендарная Мэрилин Монро. Повествование идет через жизнь молодого режиссера, который до беспамятства влюбился в мировую звезду.

Фото: Кинопоиск