Испортившее шикарную фигуру нелепое платье, превративший в карлика костюм и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Обри Плаза
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Обри Плаза может похвастаться шикарной фигурой, но зачем-то решила спрятать все свои очевидные достоинства под нелепым цветастым платьем.
Никки Уилан
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Никки Уилан и вовсе надела костюм, превративший ее в карлика.
Эмма Гринвелл
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Эмма Гринвелл явно чувствовала себя неловко в платье смелого кроя с выпадающими по бокам грудями.
Мария Элиса Камарго
Фото: Globallookpress / Faye Sadou/AdMedia
Мария Элиса Камарго тоже не впечатлила нас своим нарядом в стиле дискотеки 90-х.
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон напомнила всем о том, что пора забыть об ужасных кружевных нарядах с эффектом голого тела.
Берт Воллерсхайм и Джинджер Костелло
Фото: www.imago-images.de
Самой трешовой парой минувшей недели стали Берт Воллерсхайм и его девушка Джинджер Костелло.
Клод-Оливер Рудольф со спутницей
Фото: www.imago-images.de
Конкуренцию им могли бы составить разве что Клод-Оливер Рудольф и его жгучая спутница.
Лорен Ли Смит
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Платье Лорен Ли Смит как бы намекает, что любую фигуру можно испортить неудачным нарядом.
Лала Кент
Очень хочется посоветовать дизайнеру наряда Лалы Кент больше не заниматься модой.
Тана Монжо
Фото: Global Look Press / DPA
Самым провальным на минувшей неделе, пожалуй, стал выход Таны Монжо, появившейся на музыкальной церемонии в нелепом платье в виде денежной банкноты.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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