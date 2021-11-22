Исполнение мечты юного баяниста и не только: как прошла премьера нового сезона конкурса «Синяя птица»

«Я у вас тут с ума сойду! Я впервые на этой программе и поняла, что ничего вообще не умею! Не понимаю, откуда берутся эти дети, с какой планеты. Это невозможно, все нервы у меня истрепаны. Выхожу отсюда с мыслями: «А кто я-то вообще, если эти дети репетируют по шесть часов в день и творят на сцене что-то несусветное?!» Мы, драматические артисты, – самые ленивые и бестолковые люди: вышли, прорепетировали, страшно устали, после трех часов репетиций «не нашли зерно» и ушли, неудовлетворенные, домой в бессонную ночь. У нас дальше бессонница, депрессия, мы страдаем и так далее. А тут дети – один на баяне играет как никто, второй – на лестнице под куполом, девочка на голове крутится…» — отметила народная артистка.