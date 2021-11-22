Исполнение мечты юного баяниста и не только: как прошла премьера нового сезона конкурса «Синяя птица»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Из двух тысяч претендентов отобрали самых талантливых и одаренных детей. В таком юном возрасте они уже способны делать то, что не под силу многим взрослым людям. Они поют, танцуют, выполняют сложные акробатические трюки, показывают, как виртуозно владеют своим телом, а также играют на различных музыкальных инструментах.
«Конечно, дети все очень талантливые, и выбирать очень сложно, но есть какое-то чутье», — рассказала Passion.ru кастинг-менеджер Наталья Тихонова.
В этом году членами жюри стали народные артисты Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Марина Неелова и молодой композитор Кирилл Рихтер.
Первый выпуск шоу открыла группа Dabro, которая исполнила свой хит «На часах ноль-ноль». Слова «Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой» из песни можно считать девизом проекта и юных дарований.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Синяя птица» — это не только конкурс, где дети могут показать свои таланты, это еще и место, где исполняются мечты. Первый участник, баянист Дмитрий Ергин, мечтал о белом баяне, который ему вручили прямо на сцене. Музыкант был настолько счастлив, что не смог сдержать слезы.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Дима, ты моя любовь. Когда увидела твою улыбку на кастинге, до сих пор забыть ее не могу», — призналась ведущая конкурса Дарья Златопольская.
Вторая конкурсантка Арина Чернышева показала акробатический номер на пилоне и поразила членов жюри необычными трюками. Выступление Арины сопровождалось композицией Кирилла Рихтера, который оценил ее талант.
«Под эту пьесу никогда не танцевали на пилоне, и вряд ли это повторится. Я вас поздравляю, Арина! У вас прекрасная пластика, она нас всех очаровала. Композиция называется «Механизмы», и вы сами были как механизм, пружина. Отработали номер просто прекрасно», — отметил композитор.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Не менее ярким, сложным и необычным было выступление чемпионок по брейк-дансу Софьи Барановой и Елизаветы Петриковой, которые также мечтают стать призерами олимпийских игр. Евгений Миронов признался, что его сын Петя тоже занимается этим видом спорта и всегда удивляет его сложными трюками — например, он может около минуты крутиться на голове.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Зрители и члены жюри были в восторге от номера эквилибриста Сергея Дрюцкого. Парень признался, что нужно иметь особый характер, силу воли и уметь преодолевать страхи, чтобы научиться делать то, чем он удивил публику.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
После такого необычного номера Марина Неелова призналась, что все больше восхищается талантами современных детей.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Я у вас тут с ума сойду! Я впервые на этой программе и поняла, что ничего вообще не умею! Не понимаю, откуда берутся эти дети, с какой планеты. Это невозможно, все нервы у меня истрепаны. Выхожу отсюда с мыслями: «А кто я-то вообще, если эти дети репетируют по шесть часов в день и творят на сцене что-то несусветное?!» Мы, драматические артисты, – самые ленивые и бестолковые люди: вышли, прорепетировали, страшно устали, после трех часов репетиций «не нашли зерно» и ушли, неудовлетворенные, домой в бессонную ночь. У нас дальше бессонница, депрессия, мы страдаем и так далее. А тут дети – один на баяне играет как никто, второй – на лестнице под куполом, девочка на голове крутится…» — отметила народная артистка.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
А вот Евгений Миронов рассказал, как он оценивает выступления детей: «Оценивал по профессиональным качествам — только так можно оценивать, даже детей. Когда ты видишь ребенка и не делаешь скидку на то, что он ребенок, — это высший пилотаж. Когда вышел мальчик и заиграл на баяне, или последний номер, когда в восьмилетнем возрасте он играет Шостаковича «Светлый ручей», но играет так, как будто нет вокруг зрителей и жюри. Меня поражает уровень и то, что дети — совсем не дети. Они по 13 часов в день, как я услышал, работают. Это, конечно, мужество и детей, и их родителей».
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Постоянный член жюри Николай Цискаридзе в беседе с Passion.ru рассказал, чьи номера ему сложнее оценивать — детские или взрослые, — ведь он не раз судействовал в шоу «Танцы со звездами».
«Мы здесь не делаем никаких скидок. Это профессиональный конкурс, мы судим исключительно за профессиональные навыки, за подготовку. Когда это все начиналось, все члены жюри были теми людьми, которые сами были вундеркиндами, сами прошли этот большой путь и знают, что это такое: когда в детстве ты получаешь огромное количество наград, а потом вырастаешь и подтверждаешь свои детские успехи. Это очень сложно».
Также народный артист ответил на вопрос о том, какими видит современных детей. «Они, к сожалению, все быстро хватают, но быстро забывают. Они очень тяжело держат информацию и очень тяжело что-то серьезное изучают. Меняется все вокруг, меняется обмен информации, все становится очень быстротечным, поэтому надо к этому пристраиваться», — отметил Николай Цискаридзе.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Судьба всех конкурсантов «Синей птицы» – в руках жюри и телезрителей, которые могут проголосовать за участника по смс на номер 9395. Победитель конкурса талантов получит заветный приз – «Перо Синей птицы» и 1 миллион рублей на исполнение мечты.
Новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»: каждое воскресенье в 18:40 на телеканале «Россия 1».
Фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»