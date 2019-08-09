Комплексы или реальные недостатки? Йоханссон, Шакира, Робертс и другие звезды, недовольные своей внешностью

Бороться с образом девушки с формами и светлыми локонами Йоханссон решила по-своему: начала худеть, делать татуировки и отстригла волосы. Правда, в последнее время она, к счастью многих поклонников, начала возвращаться к прежнему образу.

Пока многие обвиняют Ким Кардашьн в том, что она вставила импланты, чтобы ее пятая точка выглядела более аппетитно, сама она заявляет, что стесняется своих слишком пышных ягодиц и даже носит утягивающее белье, когда выходит на красные дорожки. Кроме того, Ким настолько неуютно чувствовала себя с пушком вдоль линии волос на голове, что решилась на лазерную эпиляцию на лбу и висках.