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Комплексы или реальные недостатки? Йоханссон, Шакира, Робертс и другие звезды, недовольные своей внешностью

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Скарлетт Йоханссон стесняеся женственных форм и носа «картошкой»

Фото: Eastnews
Эти знаменитости для миллионов мужчин по всему миром являются прекрасными нимфами из грез или, по крайней мере, очень симпатичными и желанными, талантливыми и недостижимыми звездами. Многие женщины мечтают быть на них похожими, а сами они... недовольны своей внешностью! Что же с ними, по их собственному мнению, не так?

Скарлетт Йоханссон вот уже много лет является голливудским секс-символом и одной из самых привлекательных актрис кино. Ее часто приглашали играть в фильмах роковых соблазнительных красоток, а вот сама она... комплексовала из-за слишком женственных форм. Скарлетт считала себя недостаточно хрупкой, а также не любила свой крупный нос.

Фото: Eastnews

Бороться с образом девушки с формами и светлыми локонами Йоханссон решила по-своему: начала худеть, делать татуировки и отстригла волосы. Правда, в последнее время она, к счастью многих поклонников, начала возвращаться к прежнему образу.

Пока многие обвиняют Ким Кардашьн в том, что она вставила импланты, чтобы ее пятая точка выглядела более аппетитно, сама она заявляет, что стесняется своих слишком пышных ягодиц и даже носит утягивающее белье, когда выходит на красные дорожки. Кроме того, Ким настолько неуютно чувствовала себя с пушком вдоль линии волос на голове, что решилась на лазерную эпиляцию на лбу и висках.

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Фото: Global Look Press / face to face

Обладательница премии «Оскар» и звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс и вовсе называет себя неуклюжей женщиной огромного роста с большим ртом и синяками под глазами. Актриса заявляет, что боится смотреть на себя с утра в зеркало без макияжа, а на красных дорожках чувствует себя неловко в шикарных нарядах, с укладкой и на каблуках.

Фото: Global Look Press / Hubert Boesl

В то, что Шакира комплексует из-за внешности, наверное, мало кто поверит. Певица появляется в клипах и на сцене в весьма откровенных нарядах, демонстрирует себя во всей красе и показывает такие горячие танцы, что мало кто остается равнодушным. Сама же она уверяет, что не считает себя красоткой и даже специально пошла заниматься танцем живота, чтобы наконец раскрепоститься и перестать комплексовать.

Фото: Global Look Press / imago stock_people

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Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram, Getty, Eastnews

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