Индийские танцы Брежневой, Лорак в образе королевы и другие яркие моменты из истории «Золотого Граммофона»

Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» состоится 24 ноября на сцене Государственного Кремлевского Дворца. На церемонии вручения одной из самых важных и популярных музыкальных премий победители хит-парада «Русского Радио» получат свои награды на главной сцене страны. Любимые многими хиты исполнят более двадцати артистов, а ведущими шоу станут Иван Ургант и Сергей Светлаков. Незадолго до концерта предлагаем вспомнить самые яркие выступления участников «Золотого Граммофона».