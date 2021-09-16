Игорь Петренко, Савелий Крамаров и другие знаменитости, побывавшие за решеткой

Позже, когда Крамаров увлекся иудаизмом, иконы стали ему не нужны. И он не придумал ничего лучше, чем продавать их за границу по весьма внушительной стоимости. К подобному предпринимательству в то время относились как к преступлению, и Савелий оказался на некоторое время за решеткой. Вызволили его оттуда влиятельные друзья.

Николай Годовиков, прославившийся ролью Петрухи в «Белом солнце пустыни», с проблемами с законом столкнулся в конце 1970-х годов. Однажды он устроил драку с соседом по коммуналке, и тот пырнул знаменитого к тому времени оппонента ножом в грудь. Актер угодил в больницу. Но впоследствии это ранение помешало Годовикову получать приличные роли, да и в общем нормальную работу. Первый срок — год заключения — Годовиков получил за тунеядство.

Через несколько лет он угодил на четыре года в тюрьму — за кражу. В начале 1990-х он отправился за решетку еще раз и опять по той же статье.

Знаменитый певец Сергей Захаров в 1977 году на год отправился в места не столь отдаленные за драку. Артист не остался в стороне, когда его коллеги выясняли отношения с администратором, и вмешался. Позднее появились слухи, что причиной тюремного заключения исполнителя стало изнасилование, но эта версия не подтвердилась.

Звезда фильма «Офицеры» Георгий Юматов в 1994 году застрелил дворника, который помогал ему хоронить собаку. После неприятного ритуала мужчины отправились на «поминки».