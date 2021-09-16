Игорь Петренко, Савелий Крамаров и другие знаменитости, побывавшие за решеткой
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Фото: Starface
Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов в центре Москвы устроил аварию, выехав на полосу встречного движения. Его внедорожник на полной скорости влетел в отечественный мини-фургон. Водитель российской машины скончался вскоре после госпитализации, а Ефремов, находившийся за рулем пьяным, отделался лишь испугом и царапинами.
Но Ефремов не единственный публичный человек, оказавшийся на тюремных нарах. Многие известные люди на себе испытали, каково это — оказаться за решеткой. Кто же они?
Актер, фотограф, многодетный отец Игорь Петренко столкнулся с неприятностями в подростковом возрасте. Тогда он стал свидетелем жестокого убийства. Следствие привлекло его к ответственности как соучастника.
Несколько месяцев парень провел в следственном изоляторе, а после — в психиатрической клинике. Происходящие вокруг него кошмары сказались на его самочувствии. В итоге с него сняли все обвинения, в этом помогли в том числе и положительные характеристики с места учебы.
Звезда советского кино Савелий Крамаров долгие годы коллекционировал иконы. Причем его коллекция пополнялась не всегда честно. Актер ездил по городам Золотого кольца и скупал предметы старины за бесценок.
Позже, когда Крамаров увлекся иудаизмом, иконы стали ему не нужны. И он не придумал ничего лучше, чем продавать их за границу по весьма внушительной стоимости. К подобному предпринимательству в то время относились как к преступлению, и Савелий оказался на некоторое время за решеткой. Вызволили его оттуда влиятельные друзья.
Николай Годовиков, прославившийся ролью Петрухи в «Белом солнце пустыни», с проблемами с законом столкнулся в конце 1970-х годов. Однажды он устроил драку с соседом по коммуналке, и тот пырнул знаменитого к тому времени оппонента ножом в грудь. Актер угодил в больницу. Но впоследствии это ранение помешало Годовикову получать приличные роли, да и в общем нормальную работу. Первый срок — год заключения — Годовиков получил за тунеядство.
Через несколько лет он угодил на четыре года в тюрьму — за кражу. В начале 1990-х он отправился за решетку еще раз и опять по той же статье.
Знаменитый певец Сергей Захаров в 1977 году на год отправился в места не столь отдаленные за драку. Артист не остался в стороне, когда его коллеги выясняли отношения с администратором, и вмешался. Позднее появились слухи, что причиной тюремного заключения исполнителя стало изнасилование, но эта версия не подтвердилась.
Звезда фильма «Офицеры» Георгий Юматов в 1994 году застрелил дворника, который помогал ему хоронить собаку. После неприятного ритуала мужчины отправились на «поминки».
Фото: Кадр фильма
Такого оскорбления фронтовик Юматов стерпеть не мог. И выстрелил в собутыльника. По статье об умышленном убийстве актеру грозило до 10 лет заключения. Но адвокат артиста сумел доказать, что его подзащитный не имел злого умысла, а лишь превысил самооборону. В итоге после нескольких месяцев заключения в «Матросской тишине» Юматова выпустили на свободу, а позже он как фронтовик попал под амнистию к 50-летию Великой Победы.
Звезда фильма «Морозко» Эдуард Изотов попал на три года в тюрьму (отправили за решетку и его супругу) лишь за то, что пытался обменять небольшую сумму долларов на рубли. Актеру с женой не хватало денег на строительство дачи и они решили залезть в загашник.
Тюремное заключение подорвало здоровье и психическое состояние артиста.
Юрий Айзеншпис, открывший миру Влада Сташевского, Диму Билана, Катю Лель, группу «Технология» и других знаменитых артистов, был известен в криминальном мире. Продюсер провел в общей сложности 17 лет за решеткой.
Первый 7-летний срок он получил за хранение валюты и контрабанду. Почти сразу после освобождения он угодил в тюрьму повторно — за подделку долларов. Мог он отправиться и в третью ходку за спекуляцию импортной одеждой. Полтора года он провел в СИЗО, после чего его отпустили. Происходило это во времена «перестройки».
Звезда любимых фильмов советских детей «Кортик» и «Синяя птица» Сергей Шевкуненко мог бы стать знаменитостью и счастливо прожить в достатке всю жизнь. Но он выбрал иной путь. В тюрьму он попадал пять раз и провел там в общей сложности 14 лет.
За решеткой у Шевкуненко было прозвище Артист. В тюремной иерархии он добился положения правой руки вора в законе.
Его осуждали за жестокие драки и кражи со взломами. Шевкуненко даже организовал собственную ОПГ, орудовавшую на Мосфильмовской улице. Жизнь Сергея закончилась трагически: в 35 лет его застрелили в собственной квартире. Под огонь попала и его мать, она тоже погибла.
Фото и видео: Starface, кадры фильмов, youtube-канал «Фильмы», Kinopoisk.ru, Anatoly Lomokhov, Alexander Keltik/ Global Look press