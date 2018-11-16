Идеальная пара: Летучая, Темникова и другие звезды с самым красивым натуральным бюстом

Елена Летучая прославилась в роли строгой телеведущей популярной телепередачи «Ревизорро». Что помогло ей стать звездой? Профессионализм, уверенность в себе, стремление к своей мечте и яркая внешность. Уважаем профессиональные качества Лены и восхищаемся ее красотой.
В своем Instagram Летучая часто публикует фото и и видео, для которых она позирует в бикини. И телеведущей действительно есть, что показать.
Наталья Рудова — обладательница небольшого, но не менее прекрасного бюста. Актриса не увеличивала грудь с помощью пластических хирургов и гордится естественной красотой. К примеру, это видео она подписала так: «А просто люблю себя. И вам советую».
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, starface, instagram, globallookpress