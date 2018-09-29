Идеал мужчин и образец для женщин: самые горячие роли Моники Беллуччи

Монике Беллуччи прекрасно удается с достоинством и сдержанностью демонстрировать свою сексуальность и спокойно относиться к своей эффектной внешности. Природа щедро наградила эту красивую и притягательную женщину, не забыв вложить в нее и ум, и фантазию, и талант. В день рождения итальянской актрисы, которой 30 сентября исполнилось 54 года, вспоминаем ее самые яркие роли.