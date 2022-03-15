Гузеева с Нагиевым, Козловский со Снигирь — и другие неожиданные романы российских звезд

Одним из тех, кто попал в ее сети, был Дмитрий Нагиев. Они познакомились в театральном вузе, где учились у одного педагога, но на разных курсах.

После съемок в «Жестоком романсе» Лариса Гузеева стала звездой, а Нагиев только начинал свой путь к славе. «Я смотрел на нее не дыша», — позже признается он. Свой роман актеры держали в тайне. Сейчас они дружат, периодически работают вместе.

Юрий Титов и Теона Контридзе

Экспрессивную и яркую Теону Контридзе трудно представить рядом со сладкоголосым Юрием Титовым. И тем не менее у них был роман.