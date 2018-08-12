Эммануэль Беар Мелани Гиффит Сидни Ром Мег Райан Деми Мур Дженис Дикинсон Памела Андерсон Присцилла Пресли Шер
Гриффит, Андерсон и другие знаменитые красавицы, испортившие себя пластикой
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