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Головокружительная карьера, роман с миллионером и не только: чего добились самые яркие участницы «Дома-2»

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Виктория Боня

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Одни участницы «Дома-2» канули в небытие, а другие смогли стать звездами, построить карьеру и удачно выйти замуж. Мы вспомнили девушек, для которых скандальное реалити-шоу стало трамплином в успешную жизнь.

Ольга Бузова

Настоящей «взлетной полосой» реалити «Дом-2» стало для Ольги Бузовой. Начав в статусе рядовой участницы, Ольга стала звездой шоу, потом его ведущей, а затем начала покорять шоу-бизнес. В итоге ее слава вышла далеко за рамки проекта. На сегодняшний день Бузова выпускает одежду и украшения, ведет Instagram с тринадцатью миллионами подписчиков, участвует в различных телепроектах, поет и выступает с концертами. Правда, по словам самой Ольги, пережившей тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не хватает одного — настоящей любви.

Виктория Боня

Виктория Боня после участия в шоу тоже стала популярной звездой Instragram, телеведущей и успешной женщиной. Сейчас Виктория растит дочь Анджелину от бывшего гражданского супруга, миллионера Алекса Смерфита, живет в Лос-Анджелесе, работает моделью и ведущей, выпускает собственную линию купальников и посещает светские мероприятия

Алена Водонаева

Алена Водонаева работала телеведущей, ведет популярный Instagram и свой видеоблог. Алена растит восьмилетнего сына Богдана от экс-супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, с которым ее познакомил ее бывший возлюбленный из шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. Сейчас Водонаева замужем за диджеем Алексеем Комовым, выступающим под псевдонимом Kosinus.

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь ведет успешный Instagram с тремя миллионами подписчиков, пишет колонки для СМИ и растит двоих сыновей от супруга Сергея. Недавно Дарья дебютировала в большом кино, сыграв в комедии «Счастья! Здоровья!».

Евгения Феофелактова

Евгения Феофелактова после участия в проекте вышла замуж, родила сына Даниеля и стала бизнеследи. «Сейчас у нас тридцать магазинов, большинство — франшиза», — рассказала Женя о бренде одежды «Гусевы», принадлежащем ей и теперь уже бывшему мужу, который в итоге ушел от нее к участнице проекта «Дом-2» Виктории Романец.

Наталья Варвина

Наталье Варвиной не удавалось построить отношения с участниками «Дома-2», зато в итоге она вышла замуж за генерального продюсера проекта Алексея Михайловского. Наталья была одной из ведущих шоу, но в итоге стала домохозяйкой. Дело в том, что Алексей много работает и потому заботы о быте в основном лежат на ней. «Неужели думали, что я такой идиот? Может, у Наташи и были амбиции по поводу роли ведущей, но семья дороже. Ей пришлось бы находиться на работе сутками. А мне это зачем?» — заявил Махайловский в одном из интервью.

Нелли Ермолаева

Нелли Ермолаевой удалось добиться всего того, о чем она мечтала. Нелли удачно вышла замуж за артиста Кирилла Андреева, родила сына Мирона, стала ведущей и вместе с подругой открыла спа-салон.

Валерия Фрост

Валерия Фрост работает ведущей и моделью, а недавно попробовала себя еще и в качестве певицы. Недавно стало известно, что Лера, запомнивашаяся телезрителям бурными отношениями с участником реалити Захаром Саленко, закрутила роман с миллионером Александром Шарыго, с которым познакомилась в клубе.

Дарина Маркина

Блондинка с кукольной внешностью Дарина Маркина работает моделью. снимается в откровенных фотосессиях и активно ведет Instagram, в котором охотно демонстрирует себя подписчикам во всей красе.

Инна Воловичева

Экс-участница «Дома-2» Инна Воловичева прославилась на всю страну благодаря тому, что сбросила более сорока килограммов лишнего веса и из упитанной женщины превратилась в стройную красотку. В итоге Инна вышла замуж, родила дочку, выпустила две книги о похудении и теперь называет себя журналистом и автором книг.

Елена Бушина

Одной из самых ярких и скандальных участниц знаменитой телестройки стала Елена Бушина, которая еще во время участия в проекте забеременела от владельца автосалона Дмитрия Железняка и вышла за него замуж. Лена родила сына Марка, дочь Лауру, покинула шоу и занялась не только воспитанием детей, но и выпуском детской одежды.

Фото: getty, instagram, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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