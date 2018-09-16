Головокружительная карьера, роман с миллионером и не только: чего добились самые яркие участницы «Дома-2»

Наталье Варвиной не удавалось построить отношения с участниками «Дома-2», зато в итоге она вышла замуж за генерального продюсера проекта Алексея Михайловского. Наталья была одной из ведущих шоу, но в итоге стала домохозяйкой. Дело в том, что Алексей много работает и потому заботы о быте в основном лежат на ней. «Неужели думали, что я такой идиот? Может, у Наташи и были амбиции по поводу роли ведущей, но семья дороже. Ей пришлось бы находиться на работе сутками. А мне это зачем?» — заявил Махайловский в одном из интервью.

Нелли Ермолаева