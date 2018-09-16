Головокружительная карьера, роман с миллионером и не только: чего добились самые яркие участницы «Дома-2»

Ольга Бузова
Настоящей «взлетной полосой» реалити «Дом-2» стало для Ольги Бузовой. Начав в статусе рядовой участницы, Ольга стала звездой шоу, потом его ведущей, а затем начала покорять шоу-бизнес. В итоге ее слава вышла далеко за рамки проекта. На сегодняшний день Бузова выпускает одежду и украшения, ведет Instagram с тринадцатью миллионами подписчиков, участвует в различных телепроектах, поет и выступает с концертами. Правда, по словам самой Ольги, пережившей тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не хватает одного — настоящей любви.
Виктория Боня
Виктория Боня после участия в шоу тоже стала популярной звездой Instragram, телеведущей и успешной женщиной. Сейчас Виктория растит дочь Анджелину от бывшего гражданского супруга, миллионера Алекса Смерфита, живет в Лос-Анджелесе, работает моделью и ведущей, выпускает собственную линию купальников и посещает светские мероприятия
Алена Водонаева
Алена Водонаева работала телеведущей, ведет популярный Instagram и свой видеоблог. Алена растит восьмилетнего сына Богдана от экс-супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, с которым ее познакомил ее бывший возлюбленный из шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. Сейчас Водонаева замужем за диджеем Алексеем Комовым, выступающим под псевдонимом Kosinus.
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь ведет успешный Instagram с тремя миллионами подписчиков, пишет колонки для СМИ и растит двоих сыновей от супруга Сергея. Недавно Дарья дебютировала в большом кино, сыграв в комедии «Счастья! Здоровья!».
Евгения Феофелактова
Евгения Феофелактова после участия в проекте вышла замуж, родила сына Даниеля и стала бизнеследи. «Сейчас у нас тридцать магазинов, большинство — франшиза», — рассказала Женя о бренде одежды «Гусевы», принадлежащем ей и теперь уже бывшему мужу, который в итоге ушел от нее к участнице проекта «Дом-2» Виктории Романец.
Наталья Варвина
Наталье Варвиной не удавалось построить отношения с участниками «Дома-2», зато в итоге она вышла замуж за генерального продюсера проекта Алексея Михайловского. Наталья была одной из ведущих шоу, но в итоге стала домохозяйкой. Дело в том, что Алексей много работает и потому заботы о быте в основном лежат на ней. «Неужели думали, что я такой идиот? Может, у Наташи и были амбиции по поводу роли ведущей, но семья дороже. Ей пришлось бы находиться на работе сутками. А мне это зачем?» — заявил Махайловский в одном из интервью.
Нелли Ермолаева
Нелли Ермолаевой удалось добиться всего того, о чем она мечтала. Нелли удачно вышла замуж за артиста Кирилла Андреева, родила сына Мирона, стала ведущей и вместе с подругой открыла спа-салон.
Валерия Фрост
Валерия Фрост работает ведущей и моделью, а недавно попробовала себя еще и в качестве певицы. Недавно стало известно, что Лера, запомнивашаяся телезрителям бурными отношениями с участником реалити Захаром Саленко, закрутила роман с миллионером Александром Шарыго, с которым познакомилась в клубе.
Дарина Маркина
Блондинка с кукольной внешностью Дарина Маркина работает моделью. снимается в откровенных фотосессиях и активно ведет Instagram, в котором охотно демонстрирует себя подписчикам во всей красе.
Инна Воловичева
Экс-участница «Дома-2» Инна Воловичева прославилась на всю страну благодаря тому, что сбросила более сорока килограммов лишнего веса и из упитанной женщины превратилась в стройную красотку. В итоге Инна вышла замуж, родила дочку, выпустила две книги о похудении и теперь называет себя журналистом и автором книг.
Елена Бушина
Одной из самых ярких и скандальных участниц знаменитой телестройки стала Елена Бушина, которая еще во время участия в проекте забеременела от владельца автосалона Дмитрия Железняка и вышла за него замуж. Лена родила сына Марка, дочь Лауру, покинула шоу и занялась не только воспитанием детей, но и выпуском детской одежды.
Фото: getty, instagram, globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru