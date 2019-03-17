Глюк'oZa, Задорожная, Топалов и другие звезды, начинавшие карьеру в шоу-бизнесе со съемок в «Ералаше»

Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Starface
Наталья Чистякова-Ионова прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш» в одиннадцать лет. Спустя пару лет познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым и благодаря сотрудничеству с ним прославилась в качестве певицы под псевдонимом Глюк'oZa.
Анастасия Задорожная
Фото: Instagram
Анастасия Задорожная тоже начала свою звездную карьеру со съемок в «Ералаше». Закрепила cвой успех актриса, снявшись в сериалах «Простые истины» и «Клуб». На сегодняшний день на счету Задорожной десятки работ в кино, несколько записанных песен, участие в клипах звезд шоу-бизнеса и различных шоу.
Влад Топалов
Фото: Starface
В «Ералаше» маленький Влад Топалов сыграл не самого симпатичного хулигана. В юности он покорил миллионы девчонок в составе популярной группы Smash!!. Сейчас Влад занимается сольной карьерой и растит сына с одной из своих поклонниц и коллег, телеведущей Региной Тодоренко.
Сергей Лазарев
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-коллега Влада Топалова по дуэиу Smash!! Сергей Лазарев играл в «Ералаше» милого мальчика-художника. Сейчас Лазарев является одним из самых успешных представителей шоу-бизнеса и собирается во второй раз представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Юлия Волкова
Фото: Starface
Начинавшая с участия в детском киножурнале Юлия Волкова прославилась в составе скандальной группы t.A.T.u., будучи участницей которой целовалась в клипаз и на сцене со своей коллегой по дуэту Леной Катиной, носила прозрачные майки и очень короткие юбки и снималась в откровенных фотосессиях. Сейчас Юля занята сольной карьерой и воспитанием детей.
Анастасия Сиваева
Фото: Kinopoisk, Instagram
Анастасия Сиваева начинала карьеру в агентстве Вячеслава Зайцева, снималась в детской передаче «Улица Сезам» и «Ералаше». В итоге она прославилась в роли самой мрачной и готичной сестры в ситкоме «Папины дочки». Последние несколько лет Анастасия ведет замкнутый образ жизни и занимается благотворительностью. В январе на канале Disney состоялась премьера мультсериала «Шахерезада. Нерассказанные истории», одну из героинь которого озвучила Сиваева.
Александр Головин
Фото: Instagram
Удачными после «Ералаша» для Александра Головина стали роли в военной драме «Сволочи», сериале «Кадетство» и новогодней комедии «Елки».
Екатерина Вуличенко
Фото: Starface
Екатерина Вуличенко в кино дебютировала в детстве, снявшись в нескольких сериях киножурнала «Ералаш». Первую роль на большом экране она сыграла в фильме «Змеиный источник». Вуличенко более десяти лет была ведущей актрисой московского Государственного театра киноактера, много снимается в сериалах.
Мария Иващенко
Фото: Instagram
Мария Иващенко с детства принимала участие в таких крупных проектах, как «Норд-Ост» и «Обыкновенное чудо». Сегодня она озвучивает многие иностранные фильмы, в том числе на счету Марии озвучка голливудской актрисы Дакоты Джонсон в известной киносаге про 50 оттенков серого. Также она известна по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Молодежка».
Федор Стуков
Фото: Kinopoisk, Globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Федор Стуков в детстве снимался в «Ералаше», «Томе Сойере« », «Острове сокровищ» и других картинах. Он был настолько миловидным, что сыграл рыжеволосую кудрявую девочку в фильме Никиты Михалкова «Родня». Сейчас Стуков работает креативным продюсером и режиссером. Стуков снял такие популярные сериалы, как «Физрук», «Восьмидесятые», «Филфак» и новый многосерийный фильм «Пекарь и красавица».
Ольга Кузьмина
Фото: Instagram
Ольгу Кузьмину теперь знают миллионы телезрителей благодаря ее роли в популярном сериале «Кухня», в котором она сыграла лучезарную улыбчивую и очень милую официантку столичного ресторана, которая не ест мясо и борется за права животных.
Анна Цуканова-Котт
Фото: Instagram
Аня, сыгравшая в «Ералаше» смешную лопоухую девочку с большим носом, с возрастом превратилась в очень симпатичную молодую женщину. Первая большая роль у нее была в фильме «Чистые ключи», также она играла в мюзикле «Норд-Ост» и сериале «Курсанты», фильмах «Брестская крепость», «Темный мир: Равновесие», «Пять невест», «Дом Солнца». Актриса замужем за режиссером Александром Коттом, с которым познакомилась, будучи первоклассницей.
Александр Лойе
Фото: Starface
Миллионы телезрителей запомнили Александра Лойе в роли обаятельного взбалмошного рыжего мальчика из «Ералаша». Подростком он также снялся в нескольких сериалах и фильмах. Лойе по-прежнему продолжает играть в кино.
Яна Поплавская
Фото: Eastnews
Всероссийская слава пришла к Яне Попласвкой после главной роли в «Красной Шапочке», до этой роли она появилась в одном из эпизодов «Ералаша». Впоследствии актриса снялась в нескольких десятков фильмов, но повторить успех «Красной Шапочки» ей так и не удалось. В последнее время Поплавская в основном занимается благотворительностью и работает теле- и радиоведущей.
Кирилл Емельянов
Фото: Instagram
В «Ералаше» Кирилл Емельянов начал сниматься с девяти лет. Многим он теперь известен по драме «Сволочи» и сериалу «Кадетство», который сделал из его любимчиком российских школьниц. В последние несколько лет Кирилл в основном снимается в сериалах.
Павел Кассинский
Фото: Кино-театр. ру
Павел Кассинский, как и Влад Топалов, сыграл в «Ералаше», малолетнего хулигана. Впоследствии он снимался в сериалах «Крыша мира», «СашаТаня», «Светофор» и «Солдаты». В последние годы тоже в основном снимается в сериалах.
Анфиса Черных
Фото: Starface
В серии «Красота!» киножурнала «Ералаш» Анфиса Черных помогает подруге создать новый имидж. По этой небольшой роли начинающую актрису мало кто запомнил. Во всей красе Анфиса предстала в одной из главных ролей в фильме «Географ глобус пропил», в котором сыграла влюбленную в героя Константина Хабенского школьницу. Теперь Анфиса снимается в кино и сериалах.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, eastnews, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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