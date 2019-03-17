Глюк'oZa, Задорожная, Топалов и другие звезды, начинавшие карьеру в шоу-бизнесе со съемок в «Ералаше»

Начинавшая с участия в детском киножурнале Юлия Волкова прославилась в составе скандальной группы t.A.T.u., будучи участницей которой целовалась в клипаз и на сцене со своей коллегой по дуэту Леной Катиной, носила прозрачные майки и очень короткие юбки и снималась в откровенных фотосессиях. Сейчас Юля занята сольной карьерой и воспитанием детей.

Анастасия Сиваева