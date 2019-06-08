Глюк'oZa с конфетти на груди, Бузова в образе восточной царицы и другие звезды на «Премии МУЗ-ТВ — 2019»

Список победителей «Премии МУЗ-ТВ — 2019»:

Лучшая исполнительница — Светлана Лобода

Лучший исполнитель — Филипп Киркоров

Лучшая поп-группа — Artic & Asti

Лучший рок-исполнитель — Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Лучший хип-хоп / R'n'B проект — Джиган

Лучшее видео — Дима Билан «Молния»

Лучшее женское видео — Полина Гагарина «Выше головы»

Лучшее мужское видео — Артур Пирожков «Чика»

Лучшая песня — Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»

Лучший альбом — Сергей Лазарев «The one»

Лучший исполнитель десятилетия — Стас Михайлов

Лучший продюсер десятилетия — Иосиф Пригожин

Лучшее концертное шоу — Ани Лорак «Шоу DIVA»

Награда за вклад в развитие популярной музыки — Лолита

Награда за вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене — Сергей Лазарев

Награда за вклад в развитие хип-хоп музыки — Децл

Прорыв года — Zivert

Больше звезд на премии «Премии МУЗ-ТВ — 2019» — в нашей фотогалерее.