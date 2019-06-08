Глюк'oZa с конфетти на груди, Бузова в образе восточной царицы и другие звезды на «Премии МУЗ-ТВ — 2019»

Знаменитостей, гостей и журналистов встречали генеральный директор канала «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров и ведущие церемонии — Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Максим Галкин и Александр Ревва.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Уже не первый год самой яркой девушкой на красной дорожке премии оказывается Ольга Бузова. На этот раз певица и телеведущая появилась перед коллегами, поклонниками и журналистами в образе восточной царицы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ани Лорак, Татьяна Терешина и Филипп Киркоров пришли на церемонию с детьми, от которых, конечно, старались не отходить ни на шаг.
Самой горячей мамочкой на красной дорожке стала певица Нюша, родившая первенца в конце прошлого года.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Список победителей «Премии МУЗ-ТВ — 2019»:
Лучшая исполнительница — Светлана Лобода
Лучший исполнитель — Филипп Киркоров
Лучшая поп-группа — Artic & Asti
Лучший рок-исполнитель — Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Лучший хип-хоп / R'n'B проект — Джиган
Лучшее видео — Дима Билан «Молния»
Лучшее женское видео — Полина Гагарина «Выше головы»
Лучшее мужское видео — Артур Пирожков «Чика»
Лучшая песня — Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»
Лучший альбом — Сергей Лазарев «The one»
Лучший исполнитель десятилетия — Стас Михайлов
Лучший продюсер десятилетия — Иосиф Пригожин
Лучшее концертное шоу — Ани Лорак «Шоу DIVA»
Награда за вклад в развитие популярной музыки — Лолита
Награда за вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене — Сергей Лазарев
Награда за вклад в развитие хип-хоп музыки — Децл
Прорыв года — Zivert
Больше звезд на премии «Премии МУЗ-ТВ — 2019» — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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