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Глюк'oZa с конфетти на груди, Бузова в образе восточной царицы и другие звезды на «Премии МУЗ-ТВ — 2019»

Слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глюк'oZa

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Во дворце спорта «Мегаспорт» прошла 17-я национальная премия в области популярной музыки «МУЗ-ТВ — 2019». В этом году церемония собрала особенно много звезд отечественного шоу-бизнеса.

Знаменитостей, гостей и журналистов встречали генеральный директор канала «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров и ведущие церемонии — Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Максим Галкин и Александр Ревва.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Уже не первый год самой яркой девушкой на красной дорожке премии оказывается Ольга Бузова. На этот раз певица и телеведущая появилась перед коллегами, поклонниками и журналистами в образе восточной царицы.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ани Лорак, Татьяна Терешина и Филипп Киркоров пришли на церемонию с детьми, от которых, конечно, старались не отходить ни на шаг.

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Ани Лорак с дочерью

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Самой горячей мамочкой на красной дорожке стала певица Нюша, родившая первенца в конце прошлого года.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Список победителей «Премии МУЗ-ТВ — 2019»:

Лучшая исполнительница — Светлана Лобода

Лучший исполнитель — Филипп Киркоров

Лучшая поп-группа — Artic & Asti

Лучший рок-исполнитель — Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Лучший хип-хоп / R'n'B проект — Джиган

Лучшее видео — Дима Билан «Молния»

Лучшее женское видео — Полина Гагарина «Выше головы»

Лучшее мужское видео — Артур Пирожков «Чика»

Лучшая песня — Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»

Лучший альбом — Сергей Лазарев «The one»

Лучший исполнитель десятилетия — Стас Михайлов

Лучший продюсер десятилетия — Иосиф Пригожин

Лучшее концертное шоу — Ани Лорак «Шоу DIVA»

Награда за вклад в развитие популярной музыки — Лолита

Награда за вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене — Сергей Лазарев

Награда за вклад в развитие хип-хоп музыки — Децл

Прорыв года — Zivert

Больше звезд на премии «Премии МУЗ-ТВ — 2019» — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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