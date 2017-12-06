На что только не готовы женщины, чтобы выглядеть привлекательно и необычно... И листья себе на голове разложат, и укутаются в рюши с бантами, и накрасятся так, что постареют лет на двадцать.

Алена Яковлева

Алена Яковлева на прошедшей неделе удивила, пожалуй, больше всех своим выходом на красную дорожку. Актриса надела нечто среднее между домашним халатиком и нарядом гейши, а завершить образ решила, видимо, осенними мотивами — болотно-землистыми колготками и гербарием из листьев, которые водрузила себе на голову. Что всем этим хотел сказать автор, мы так и не поняли. Екатерина Андреева

Екатерина Андреева, уставшая от строгих пиджаков и блузок, которые ей приходится надевать для зачитывания новостей на Первом канале, продолжает самовыражаться во время светских выходов. На этот раз телеведущая выбрала странноватую полупрозрачную блузку с лентами, рюшами и бантами и туфли с красными розочками на щиколотках. Наташа Королева

Наташа Королева пришла на церемонию «Семья года» в полупрозрачной водолазке, под которой была видна не только ее пышная грудь в светлом бюстгальтере, но и неидеальный пресс, который не прикрыли штанишки в крапинку с низкой посадкой. К тому же слишком длинная водолазка еще и сборила на животе, а пиджак был явно маловат. Cмотрелось все в целом как-то и пошловато, и неаккуратно. Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова все чаще стала появляться на различных мероприятиях в таком виде, как будто только что приехала на карете прямо из девятнадцатого века. Возможно, на стиль актрисы влияют ее театральные роли. В любом случае выглядит Лиза не только старомодно, но еще и старше своих лет — из-за макияжа, который скорее похож на театральный грим. Анна Чурина

Анна Чурина в этой накидке похожа то ли на невесту графа Дракулы, то ли на одну из героинь фильма «С широко закрытыми глазами» (сцена оргии). Кайя Гербер

Дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер обладает идельными модельными параметрами, но и ей не все идет. К примеру в этом костюме с рюшами долговязая и худенькая Кайя похожа не на модель с ногами от ушей, а скорее на смешную голубую гусеницу. Хейли Болдуин

Дочь Стивена Болдуина модель Хейли Болдуин регулярно снимается обнаженной в очень смелых фотосессиях и любит наряды пооткровеннее. Недавно Хейли пришла на вручение модной премии в куске черной ткани, который едва прикрывал ее статную фигуру. Так что ей постоянно приходилось то подтягивать его вверх, то тянуть вниз, чтобы хоть что-то прикрыть. Суки Уотерхаус