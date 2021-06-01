Где находят вторую половину звезды и простые россияне: комментарий эксперта
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Уже бывшие супруги сблизились когда-то благодаря «Твиттеру». Молодые люди были шапочно знакомы, но переписка, позволившая узнать друг друга ближе, завязалась именно в соцсети. Неделю Кристина и Гарик не могли наговориться, после чего решили созвониться и договориться о первом свидании. Шоумен тогда переживал бракоразводный процесс с первой супругой и потому Асмус вскоре обвинили в том, что именно она поспособствовала развалу семьи. Актриса затем не раз опровергала эти домыслы. В браке пара прожила семь лет, у них растет дочь Анастасия. Отношения между экс-супругами, судя по всему, не самые радужные, но вспоминая о начале романа, Кристина не раз говорила, что именно общение в социальной сети стало отправной точкой их отношений.
Фото: GlobalLookPress
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Молодые люди познакомились на съемке: Дмитрий сделал фотосессию с певицей, которой та очень понравилась. Будущие супруги добавились друг другу в друзья в одной из соцсетей. В какой-то момент певица прокомментировала один из постов фотографа: оценила его стиль и чувство юмора буквально с помощью смайликов. Дмитрий расценил это как повод к действиям и тут же написал певице в личные сообщения. Завязался роман, который перерос в брак. Увы, спустя несколько лет супруги развелись и, судя по всему, расстались они далеко не в дружеских отношениях. Исхаков периодически рассказывает о том, как мучительно переживает развод, Гагарина же упорно хранит молчание.
Марьяна Ро и рэпер Face
Блогеры познакомились несколько лет назад благодаря соцсети. Молодой человек лайкал все фотографии симпатичной Марьяны. Сердце девушки растаяло, когда она получила от него трогательное поздравление на день рождения. После него завязалась переписка, которая переросла в роман. И если поначалу рэпер казался Ро недалеким, то личное общение это первое впечатление развеяло. Теперь она отмечает, что ее возлюбленный чуткий и начитанный человек, который помог ей восстановиться после болезненных отношений с предыдущим бойфрендом.
Российский рэпер Мот и фотомодель Мария Гураль
Будущие супруги нашли друг друга в Instagram. Матвей подписался на аккаунт симпатичной девушки и, по ее словам, позже пролайкал ее снимки вдоль и поперек. Молодые люди обменялись сообщениями, встретились и поняли, что им интересно продолжить общение. Вскоре они начали встречаться, а затем поженились.
Фото: Instagram @maryanaro
Что касается сайтов знакомств, то звездам там сложнее завязать отношения. Увидев профиль знаменитости, другие пользователи либо заваливают адресата фанатскими сообщениями, либо не верят в его подлинность и жалуются на фейк! Тем не менее голливудские знаменитости не раз пытались найти таким способом судьбу. Среди смельчаков Шэрон Стоун, Зак Эфрон, Холли Берри, Хлои Кардашьян, Линдси Лохан. Опыт у всех разный, далеко не всегда положительный, но важнее другое: даже богатые и знаменитые действуют активно, когда хотят устроить личную жизнь. Активность, по мнению создателей сайтов и приложений для знакомств, одно из ключевых качеств, которое поможет вам найти вторую половину.
Как и где знакомятся россияне: комментарий специалиста
Прошлую весну у нас отняла пандемия, поэтому в этом году пользователи стараются наверстать упущенное и знакомятся чаще. При том что цели и вкусы у пользователей приложений для знакомств разные, они сходятся в одном: все больше людей стремятся к значимым и искренним знакомствам. И с наступлением тепла активность возрастает. 78% респондентов нашего опроса отметили, что стали чаще пользоваться приложениями с начала марта, при этом большинство из них уже успели побывать на нескольких свиданиях (57%).
Опрос показал, что чаще всего россияне пользуются приложениями для знакомств, чтобы завести друзей (57%), найти серьезные отношения (51,7%), избавиться от одиночества (45.9%) и завести ни к чему не обязывающие знакомства (34.6%). Ключевую роль в успешных знакомствах играет хорошо оформленный профиль — так, большинство (78%) пользователей дейтинг-приложений решили обновить его с приходом весны новыми фотографиями, интересами и другой информацией.
Согласно исследованию, россияне скорее лайкнут профиль, если на фото потенциального мэтча попало домашнее животное (39%), путешествие (39%) или стильный домашний интерьер (38%).
При этом женщины более внимательны к деталям и с интересом изучают описание профиля, цель знакомства, профессию и место работы человека до того, как познакомиться с ним. Немаловажную роль играют отношение к алкоголю и курению, наличие и желание иметь детей. Особое внимание на эти параметры обращают пользователи обоих полов при поиске серьезных отношений.
C приходом весны россияне стали ходить на оффлайн-свидания чаще. Больше половины опрошенных (57%) успели сходить хотя бы на несколько свиданий. Активнее с новыми мэтчами видятся пользователи до 24 лет, когда как пользователи постарше успели сходить в среднем на 1-2 свидания с начала марта. Наиболее предпочтительными местами для первого свидания весной большинство россиян называют городской парк (68%) или кофейню (60%). Причем последний вариант скорее приглянется женщинам: мужчины предпочитают рестораны и бары.
Фото: GlobalLookPress, Instagram_
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