Где находят вторую половину звезды и простые россияне: комментарий эксперта

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Молодые люди познакомились на съемке: Дмитрий сделал фотосессию с певицей, которой та очень понравилась. Будущие супруги добавились друг другу в друзья в одной из соцсетей. В какой-то момент певица прокомментировала один из постов фотографа: оценила его стиль и чувство юмора буквально с помощью смайликов. Дмитрий расценил это как повод к действиям и тут же написал певице в личные сообщения. Завязался роман, который перерос в брак. Увы, спустя несколько лет супруги развелись и, судя по всему, расстались они далеко не в дружеских отношениях. Исхаков периодически рассказывает о том, как мучительно переживает развод, Гагарина же упорно хранит молчание.

Марьяна Ро и рэпер Face

Блогеры познакомились несколько лет назад благодаря соцсети. Молодой человек лайкал все фотографии симпатичной Марьяны. Сердце девушки растаяло, когда она получила от него трогательное поздравление на день рождения. После него завязалась переписка, которая переросла в роман. И если поначалу рэпер казался Ро недалеким, то личное общение это первое впечатление развеяло. Теперь она отмечает, что ее возлюбленный чуткий и начитанный человек, который помог ей восстановиться после болезненных отношений с предыдущим бойфрендом.

Российский рэпер Мот и фотомодель Мария Гураль

Будущие супруги нашли друг друга в Instagram. Матвей подписался на аккаунт симпатичной девушки и, по ее словам, позже пролайкал ее снимки вдоль и поперек. Молодые люди обменялись сообщениями, встретились и поняли, что им интересно продолжить общение. Вскоре они начали встречаться, а затем поженились.