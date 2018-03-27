Фильмы про любовь: 5 самых романтичных премьер этой весны

Фильм в стиле культового бестселлера «Во всем виноваты звезды», который выходит в прокат под слоганом «Любовь осветит путь». Молодая девушка Кэти сочиняет и поет прекрасную музыку под гитару, но, к сожалению, мало кто может ее услышать, виной всему ужасный недуг. Днем Кэти вынуждена находиться в помещении, избегая солнечных лучей, так как незначительный ожог может привести к печальным последствиям. Выходя на улицу только под покровом ночи, как светлячок, Кэти играет на станции для пассажиров пригородных поездов. Узнать, как один очарованный слушатель перевернул ее жизнь, можно в кино с 22 марта.

«Мария Магдалина»

Жанр: драма

Режиссер: Гарт Дэвис

В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Ури Гавриел, Лубна Азабаль

В кино с 5 апреля