Эволюция Ольги Орловой: от группы «Блестящие» до реалити-шоу «Дом-2»

Главной участницы одной из самых популярных групп девяностых «Блестящие» Ольге Орловой 13 ноября исполнился 41 год. Предлагаем вспомнить, ка на протяжении более двадцати лет менялась одна из самых симпатичных девушек российского шоу-бизнеса.