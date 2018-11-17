Эволюция Ольги Орловой: от группы «Блестящие» до реалити-шоу «Дом-2»

Сегодня в 00:00Эволюция Ольги Орловой: от группы «Блестящие» до реалити-шоу «Дом-2»КомментарииГлавной участницы одной из самых популярных групп девяностых «Блестящие» Ольге Орловой 13 ноября исполнился 41 год. Предлагаем вспомнить, ка на протяжении более двадцати лет менялась одна из самых симпатичных девушек российского шоу-бизнеса.Фото: starfaceВидео: Анна Егорова / Passion.ruТегивидеоклипыОльга ОрловаблестящиеЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...