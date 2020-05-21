Непосредственная, яркая и вечно молодая: как с годами менялась звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро
Аргентинский сериал о красивой и непокорной девушке-сорванце «Дикий ангел» был одним из самых популярных телепроектов в мире и транслировался в восьмидесяти странах. Исполнители главных ролей Наталия Орейро и Факундо Арана после выхода картины на экраны стали известны и горячо любимы миллионами зрителей в Аргентине и за ее пределами. Предлагаем посмотреть, как менялась Наталья, которой 19 мая исполнилось 43 года, на протяжении почти 30 лет.
Фото: Eastnews
Видео: Анна Егорова
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