Непосредственная, яркая и вечно молодая: как с годами менялась звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро

Аргентинский сериал о красивой и непокорной девушке-сорванце «Дикий ангел» был одним из самых популярных телепроектов в мире и транслировался в восьмидесяти странах. Исполнители главных ролей Наталия Орейро и Факундо Арана после выхода картины на экраны стали известны и горячо любимы миллионами зрителей в Аргентине и за ее пределами. Предлагаем посмотреть, как менялась Наталья, которой 19 мая исполнилось 43 года, на протяжении почти 30 лет.