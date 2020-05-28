От юной актрисы до звезды кино: как с годами менялись внешность и роли Марии Мироновой

Мария Миронова является одной из самых эффектных, востребованных и любимых миллионами зрителей российских актрис. Среди ее недавних заметных работ — фильм «Холоп» и сериал «Садовое кольцо». Широкую известность она получила после выхода фильма Павла Лунгина «Свадьба», удостоенного приза за лучший актерский ансамбль на Канском кинофестивале. Предлагаем посмотреть, как менялись внешность и роли Марии Мироновой на протяжении почти 40 лет.