Эволюция Кристины Агилеры: от хрупкой девочки до дерзкой поп-дивы

После полученного успеха Кристина начала экспериментировать симиджем и творчеством. В 2002 году вышел ее провокационный альбом Stripped, в песнях и клипах для которого она затронула темы естественной женской красоты, силы и слабости, боли от жизненных уроков, смелости самоваражения, сексуальности.