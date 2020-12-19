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Эволюция Кристины Агилеры: от хрупкой девочки до дерзкой поп-дивы

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Кристина Агилера

Фото: Globallookpress / PLANET PHOTOS

Одной из самых ярких и успешных звезд современности Кристине Агилере 18 декабря исполнилось 40 лет. В честь юбилея звезды предлагаем посмотреть на то, как менялись ее стиль и внешность на протяжении пости четверти века.

В 1991 году маленькая Крстина Агилера прошла прослушивание в шоу «Клуб Микки Мауса», снималась в телесериале, исполняя узыкальные номера и комедийные скетчи.

Райан Рейнольдс, Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк

Фото: Eastnews

В июне 1999 года вышел дебютный сингл Агилеры «Genie in a Bottle», после чего она стала звездой мирового масштаба.

Кристина Агилера (1999 год)

Фото: DPA

Вскоре вышел и дебютный студийный альбома с незамысловатым названием Christina Aguilera, занявший первую строчку в чарте Billboard 200 и ставший восемь раз платиновым в США. В феврале 2000 года на церемонии награждения «Грэмми» Агилера победила в номинации «Лучший новый исполнитель».

Кристина Агилера (2000 год)

Фото: DPA

После полученного успеха Кристина начала экспериментировать симиджем и творчеством. В 2002 году вышел ее провокационный альбом Stripped, в песнях и клипах для которого она затронула темы естественной женской красоты, силы и слабости, боли от жизненных уроков, смелости самоваражения, сексуальности.

Кристина Агилера (2002 год)

Фото: DPA

В дальнейшем Агилера продолжила эсперименты и перекрасилась в брюнетку, ее наряды стали еще более провокационными. При этом музыкальная карьера по-прежнему шла в гору.

Кристина Агилера (2003 год)

Фото: DPA

В 2006-м Кристина Агилера выпустила пятый альбом «Back to Basics», который назвала возвращением к джазу, блюзу и соулу 1920-х, 1930-х и 1940-х годов. Более классическим стал и ее образ в целом.

Кристина Агилера (2006 год)

Фото: DPA

В 2008 году Кристина Агилера снялась в документальном фильме Мартина Скорсезе «The Rolling Stones. Да будет свет». Ее стиль снова стал более агрессивным и сексуальным, она выглядела как звезда глэм-рока.

Кристина Агилера (2008 год)

Фото: DPA

Кристина стала наставниецей шоу The Voice («Голос»), занялась благотворительностью и стала выступать на значимых мероприятиях в качестве признанной звезды.

Кристина Агилера (2016 год)

Фото: Eastnews

В 2019 году Кристина Агилера (у которой теперь множество наград) получила награду «Легенды Диснея» за «существенный вклад в наследие Disney».

Кристина Агилера (2019 год)

Фото: Eastnews

На сегодняшний день она является одной из самых успешных, знаменитых и талантливых певиц современности.

Кристина Агилера (2020 год)

Фото: Getty

Больше фотографий Кристины Агилеры, покорившей шоу-бизнес еще в юности, смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: dpa, getty, eastnews, globallookpress

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