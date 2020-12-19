Эволюция Кристины Агилеры: от хрупкой девочки до дерзкой поп-дивы
Фото: Globallookpress / PLANET PHOTOS
В 1991 году маленькая Крстина Агилера прошла прослушивание в шоу «Клуб Микки Мауса», снималась в телесериале, исполняя узыкальные номера и комедийные скетчи.
Фото: Eastnews
В июне 1999 года вышел дебютный сингл Агилеры «Genie in a Bottle», после чего она стала звездой мирового масштаба.
Фото: DPA
Вскоре вышел и дебютный студийный альбома с незамысловатым названием Christina Aguilera, занявший первую строчку в чарте Billboard 200 и ставший восемь раз платиновым в США. В феврале 2000 года на церемонии награждения «Грэмми» Агилера победила в номинации «Лучший новый исполнитель».
Фото: DPA
После полученного успеха Кристина начала экспериментировать симиджем и творчеством. В 2002 году вышел ее провокационный альбом Stripped, в песнях и клипах для которого она затронула темы естественной женской красоты, силы и слабости, боли от жизненных уроков, смелости самоваражения, сексуальности.
Фото: DPA
В дальнейшем Агилера продолжила эсперименты и перекрасилась в брюнетку, ее наряды стали еще более провокационными. При этом музыкальная карьера по-прежнему шла в гору.
Фото: DPA
В 2006-м Кристина Агилера выпустила пятый альбом «Back to Basics», который назвала возвращением к джазу, блюзу и соулу 1920-х, 1930-х и 1940-х годов. Более классическим стал и ее образ в целом.
Фото: DPA
В 2008 году Кристина Агилера снялась в документальном фильме Мартина Скорсезе «The Rolling Stones. Да будет свет». Ее стиль снова стал более агрессивным и сексуальным, она выглядела как звезда глэм-рока.
Фото: DPA
Кристина стала наставниецей шоу The Voice («Голос»), занялась благотворительностью и стала выступать на значимых мероприятиях в качестве признанной звезды.
Фото: Eastnews
В 2019 году Кристина Агилера (у которой теперь множество наград) получила награду «Легенды Диснея» за «существенный вклад в наследие Disney».
Фото: Eastnews
На сегодняшний день она является одной из самых успешных, знаменитых и талантливых певиц современности.
Фото: Getty
Больше фотографий Кристины Агилеры, покорившей шоу-бизнес еще в юности, смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: dpa, getty, eastnews, globallookpress
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!