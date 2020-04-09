От звезды саги «Сумерки» до дерзкой девчонки: как с годами менялись внешность, стиль и роли Кристен Стюарт

Одной из самых успешных актрис мира Кристен Стюарт 9 апреля исполнилось 30 лет. Она начала сниматься в кино еще в детстве, а прославилась благодаря роли Беллы Свон. В итоге Кристен настолько надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из знаменитой саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Отрезала волосы, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах, пробовать себя в качестве режиссера независимого кино... Предлагаем посмотреть, как на протяжении почти 20 лет менялись ее внешность, стиль и роли.