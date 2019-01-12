От скромного ведущего «Доброго утра» до звезды телеэкранов: как с годами изменились стиль и характер Андрея Малахова

Андрей Малахов, которому на днях исполнилось 47 лет, начал свою карьеру журналистом на телевидении в далеком 1992 году, а на экранах появился только шесть лет спустя, став ведущим программы «Доброе утро». Прославили его скандальные шоу «Большая стирка» и «Пусть говорят», герои которых рыдали, ссорились, дрались и провоцировали гостей студии на бурные обсуждения различных семейных и социальных проблем. В начале карьеры Малахов шепелявил, носил нелепые костюмы и галстуки, не всегда успешно экспериментировал со стрижками, порой выглядел смешно и не мог похвастаться атлетичным телосложением. За несколько лет он сумел стал телезвездой, увлекся регулярными занятиями в спортзале и явно поработал над стилем. Предлагаем посмотреть, как ведущий изменился за двадцать лет.