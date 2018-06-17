Есть что показать! Пегова, Нетребко и другие известные красотки с пышными формами

Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая прекрасно чувствует себя в своем весе и гордится женственными формами, которые по душе и ее супругу, актеру Гураму Баблишвили. Впрочем, от сахара и некоторых других продуктов Анфиса все же отказалась:

«Я не сторонница диет с похудательной целью! Но, я придерживаюсь все-таки определенного питания, не насилуя свой организм, не запрещая ему, не наступая на горло своей гастрономической песне! Питание мое интуитивное и правильное конкретно для меня, не для кого-то другого, а именно для меня! Ну, есть, конечно, какие-то вещи, которые я рекомендовала бы исключить всем: сахар, дрожжи, консерванты, газировку, жаренное во фритюре и т.д. НО! Ничего из вышеперечисленого я себе не запрещаю! Я просто не хочу этих вещей! Вкус сахара теперь, после года как я от него отказалась, кажется мне ужасно приторным, а головная боль после куска торта, такая...что я прямо слышу, как мой организм кричит мне: Неееееееет».

Ева Польна