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Эмилия Кларк, Миранда Керр, Юлия Снигирь, Марго Робби и другие звезды с идеальными бровями

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмилия Кларк

Фото: Eastnews
Некоторые девушки маниакально выщипывают брови или борются с последствиями прошлых ошибок, слишком увлекаются татуажем, макияжем и прочими попытками сделать себя красивыми. Кто-то, напротив, делает себе визуально такие широкие брови, что... мы даже не знаем, что сказать. Мы выбрали тех, кто знает меру и выглядит прекрасно.

Эмилия Кларк

Фото: Getty

Эмилия Кларк, прославившаяся в роли матери драконов Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов»‎, многим запомнилась как отважная блондинка, которой не страшен огонь. В жизни Эмилия — милейшая естественная девушка с короткими волосами, естественными бровями и широкой улыбкой.

Эмилия Кларк

Фото: Kinopoisk

Густые брови Эмилии Кларк так ей идут, что создатели сериала «Игра престолов»‎, облачившие ее в парик блондинки, решили к ним не притрагиваться.

Миранда Керр

Фото: Eastnews

Супермодель Миранда Керр выступает за естественную красоту и гордится своими густыми бровями. Немного корректировки — и никаких излишеств.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Снигирь — одна из тех актрис, которые стараются выглядеть максимально естественно и подчеркивать природную красоту. И это прекрасно.

Фото: Eastnews

Марго Робби, популярность которой в Голливуде и в мире стремительно набирает обороты, осветляет локоны, а вот свои брови старается сохранять естественными — широкими, под цвет корней волос. В итоге выглядит актриса естественно и эффектно.

Больше знаменитостей с идеальными бровями — в фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram, Екатерина Ширишкина / Passion.ru

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