Эмилия Кларк, Миранда Керр, Юлия Снигирь, Марго Робби и другие звезды с идеальными бровями

Фото: Getty
Эмилия Кларк, прославившаяся в роли матери драконов Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов», многим запомнилась как отважная блондинка, которой не страшен огонь. В жизни Эмилия — милейшая естественная девушка с короткими волосами, естественными бровями и широкой улыбкой.
Фото: Kinopoisk
Густые брови Эмилии Кларк так ей идут, что создатели сериала «Игра престолов», облачившие ее в парик блондинки, решили к ним не притрагиваться.
Фото: Eastnews
Супермодель Миранда Керр выступает за естественную красоту и гордится своими густыми бровями. Немного корректировки — и никаких излишеств.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь — одна из тех актрис, которые стараются выглядеть максимально естественно и подчеркивать природную красоту. И это прекрасно.
Фото: Eastnews
Марго Робби, популярность которой в Голливуде и в мире стремительно набирает обороты, осветляет локоны, а вот свои брови старается сохранять естественными — широкими, под цвет корней волос. В итоге выглядит актриса естественно и эффектно.
Больше знаменитостей с идеальными бровями — в фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, getty, instagram, Екатерина Ширишкина / Passion.ru
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