Эмилия Кларк, Миранда Керр, Юлия Снигирь, Марго Робби и другие звезды с идеальными бровями

Некоторые девушки маниакально выщипывают брови или борются с последствиями прошлых ошибок, слишком увлекаются татуажем, макияжем и прочими попытками сделать себя красивыми. Кто-то, напротив, делает себе визуально такие широкие брови, что... мы даже не знаем, что сказать. Мы выбрали тех, кто знает меру и выглядит прекрасно.