В Москве сострялась премьера нового фильма с Шарлиз Терон

Вчера, 26 июля, звезды собрались в саду Эрмитаж, чтобы первыми в стране посмотреть новый шпионский блокбастер «Взрывная блондинка» (Atomic Blonde). На уютных пуфах были замечены: Елена Летучая, Марина Ким, Мария Шалаева, Анна Горшкова, Егор Корешков, Семен Трескунов, Александр Арутюнов, и многие другие.

Звездой фильма Дэвида Литча стала Шарлиз Терон, которая, надев парик, перевоплотилась в суперагента Лоррейн Броттон — бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.