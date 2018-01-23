У каждой из этих известных и успешных женщин по трое и больше детей. Как материнство отразилось на их фигурах? Смотрите сами на мотивирующие фото многодетных мам в бикини и доставайте пылящийся в углу коврик для йоги и забытый абонемент в спортзал.

Екатерина Климова

Екатерине Климовой 24 января исполнилось сорок лет. Выглядит актриса как минимум на десять лет моложе, а ее фото в бикини способны вызвать приступы зависти и восхищения. Три года назад Климова стала мамой в четвертый раз: родила дочь Бэллу от супруга Гелы Месхи. У Екатерины также есть пятнадцатилетняя дочь Елизавета от первого брака и двое сыновей от экс-мужа Игоря Петренко — десятилетний Матвей и восьмилетний Корней. Наталья Водянова

В то время как многие модели боятся, что рождение детей поставит крест на их карьере, Наталья Водянова лихо ломает стереотипы. В начале карьеры Наталья родила сына Лукаса, на тот момент ей было всего 19 лет. Спустя пять лет на свет появилась дочь Нева, еще через год — сын Виктор. Материнство не помешало Водяновой получить статус супермодели и попасть в список самых высокооплачиваемых моделей по версии журнала Forbes. Но и этого чудо-женщине Наталье Водяновой оказалось мало. Теперь она растит пятерых (!) детей. В 2014 году она родила от гражданского супруга — французского бизнесмена сына Максима, а пару лет спустя сына Романа. Елена Перминова

Модель с бесконечными ногами, идеальным прессом и осиной талией Елена Перминова — мама троих детей. От супруга — бизнесмена Александра Лебедева она растит дочь Арину и сыновей Егора и Никиту. После рождения каждого ребенка Лена приходила в форму в максимально короткие сроки благодаря строгой диете, йоге и регулярным силовым тренировкам — без перерывов и выходных. Если вы начнете искать отговорки и оправдывать свою лень отсутствием времени или средств, у Перминовой и на это найдется ответ. По словам модели, в первые месяцы после рождения дочери она делала простые упражнения дома на полу, пока малышка спала. А вместо дорогостоящих тренеров Лена советует заниматься по инстаграмам известных фитнес-инструкторов — например, Кайлы Итцинес (@kayla_itsines). Валерия

Еще одна многодетная мама, которая регулярно собирает волю в кулак и занимается фитнесом и йогой, — Валерия. Певица вообще уверяет, что старается доставать свой коврик для тренировок и совершенствоваться в любую свободную минуту. Ольга Карпуть

Владелица модного магазина КМ20 и мама троих детей Ольга Карпуть практикует йогу и пьет свежевыжатые соки собственного бренда детокс-соков doza KM20. Ольга уверяет, что, отказавшись от твердой пищи и кофеина и перейдя на зеленые соки, вы уже на третий день такой диеты очиститесь от токсинов, забудете о головной боли и почувствуете легкость и эйфорию. Мария Погребняк

Пока многочисленные фолловеры обвиняют Марию Погребняк в анорексии, она гордится своей фигурой и считает ее идеальной. По словам самой Марии, секрет ее стройности — правильное питание. Об ошибках, совершенных при попытках похудеть, и своей диете супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в Instagram: «После первой беременности поправилась на 30 кг, все мои попытки похудеть заканчивались наоборот набором веса. Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице. Все усилия были напрасны до тех, пора пока я не стала правильно питаться! Было очень тяжело первые 2 недели, а потом, увидев результаты, я вошла во вкус! Сейчас для меня это норма! Приблизительный мой рацион питания: завтрак: морковный сок +1 яйцо (белок) либо каша на воде, либо творог до 9% жирности! С зелёным чаем с молоком (люблю его). Обед: отварная грудка или рыба с овощами! Либо я ем киноа с лимонным соком. Ужин: салат из овощей с креветками или с рыбой! Или киноа с лимоном) Пью 1,5 литра воды, но не позже 17:00! Делаю моделирующий массаж 1-2 раза в неделю! В зале занимаюсь на кардио. У каждой девушке свои понятия о красоте, я добилась той фигуры о которой мечтала». Саша Зверева

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила троих детей, переехала в Лос-Анджелес и с головой ушла в материнство и связанные с этой темой вопросы. Саша запустила проект для женщин «Умные мамочки online», в рамках которого в том числе рассказывает о здоровом и сбалансированном питании до, во время и после родов, очищении организма и упражнениях для поддержания своего тела в прекрасной форме. Оксана Самойлова

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова любит демонстрировать свою фигуру, и ее можно понять. Показать Оксане действительно есть что — после рождения троих детей она легко может составить конкуренцию супермоделям. Самойлова запустила мобильное фитнес-приложение Fit for You, создающее индивидуальную программу тренировок и план питания с учетом индивидуальных особенностей пользователей, которых призывает стремиться к совершенству. Анна Седокова

Анна Седокова тоже регулярно радует фолловеров своими жаркими фото в бикини. «Загорела и теперь не похожа на белоснежную сосиску. Поняла, что как бы мое тело не любило меня, 6 кубиков сами собой не сделаются. Так что, сейчас вернусь домой и замучаю вас своими фитнес подвигами. Ещё пообещала себе принимать каждый день рыбий жир - отвратительно звучит, не правда ли? Но он прекрасен. Для волос, кожи, самочувствия . Он ещё называется Omega 3», — подписала певица недавнее фото. Инна Жиркова