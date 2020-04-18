Как носят прозрачные наряды-сетки Дакота, Лопес, Шейк и другие звездные красотки: фото
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Фото: Пресс-служба
Одними из самым дерзких оказались Рита Дакота и Ольга Серябкина, появившиеся на красных дорожках и сцене в платьях, не оставивших простора для воображения.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дженнифер Лопес, которая и на шестом десятке может похвастаться шикарным телом, часто демонстрирует фигуру в смелых нарядах. Это платье-сетка стало одним из самых провокационных.
Фото: Eastnews
Кендалл Дженнер любит выходить в свет без нижнего белья и делать так, чтобы все это заметили. Например, облачается в практически полностью прозрачную одежду.
Фото: Globallookpress / Christopher Smith_AdMedia
Более скромная девушка Юлия Ковальчук тоже любит провокации, но все же выбирает более закрытые наряды, предпочитая не шокировать широкую общественность.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ирина Шейк недавно появилась на одной из вечеринок в боди телесного цвета и блестящем платье-сетке. Несмотря на откровенность наряда, выглядела модель очень женственно и нежно.
Фото: Instagram
Карли Клосс продемонстрировала, как можно эффектно носить наряды и обувь с пикантными сетчатыми вставками, при это оставаясь скорее одетой, а не раздетой.
Фото: Instagram
Дарья Мороз, которая после съемок в нашумевшем сериале «Содержанки», стала одеваться более провокационно, недавно появилась в эфире шоу Ивана Урганта в дерзком топе в сетку, на который надела смокинг. Завершали образ эффектные плетенные ботильоны.
Фото: Instagram
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Фото: instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface
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