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Эффектная, стильная и сексуальная: самые яркие образы голливудской звезды Марго Робби

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Марго Робби

Фото: Global Look Press / Stephen Lock

Одной из самых эффектных, красивых и успешных звезд Голливуда Марго Робби 2 июля исполнилось 30 лет. Всемирную известность она обрела после того, как сыграла одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. С тех пор актриса регулярно блистает на красных дорожках — предлагаем вспомнить ее самые яркие выходы в свет.

Обладательница шикарной фигуры и пуленепробиваемой уверенности в себе Марго Робби любит шикарные блестящие наряды с глубокими декольте.

Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor

На красных дорожках актриса часто появляется в платьях с высокими дерзкими разрезами, демонстрируя длинные стройные ноги, которые выглядят бесконечными благодаря туфлям на экстремально высоких каблуках.

Фото: Globallookpress / TLeopold

Наряды ярких цветов Марго выбирает довольно редко, но они ей идут, не правда ли?

Фото: Globallookpress / Stephen Lock

Время от времени Робби любит похулиганить и выходит в свет в необычных образах— например, в платье с блестящим единорогом и практически черной помадой.

Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz

Или в необычных нарядах с яркими акцентами. Например, со страусиными перьями и длинных перчатках цвета фуксии.

Фото: Globallookpress / Stephen Lock

Больше эффектных, стильных и сексуальных ярких образов голливудской звезды Марго Робби смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: Globallookpress, getty, eastnews, globallookpress. dpa

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