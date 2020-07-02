Эффектная, стильная и сексуальная: самые яркие образы голливудской звезды Марго Робби
Фото: Global Look Press / Stephen Lock
Обладательница шикарной фигуры и пуленепробиваемой уверенности в себе Марго Робби любит шикарные блестящие наряды с глубокими декольте.
Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor
На красных дорожках актриса часто появляется в платьях с высокими дерзкими разрезами, демонстрируя длинные стройные ноги, которые выглядят бесконечными благодаря туфлям на экстремально высоких каблуках.
Фото: Globallookpress / TLeopold
Наряды ярких цветов Марго выбирает довольно редко, но они ей идут, не правда ли?
Фото: Globallookpress / Stephen Lock
Время от времени Робби любит похулиганить и выходит в свет в необычных образах— например, в платье с блестящим единорогом и практически черной помадой.
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
Или в необычных нарядах с яркими акцентами. Например, со страусиными перьями и длинных перчатках цвета фуксии.
Фото: Globallookpress / Stephen Lock
Больше эффектных, стильных и сексуальных ярких образов голливудской звезды Марго Робби смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: Globallookpress, getty, eastnews, globallookpress. dpa
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