Эффектная, стильная и сексуальная: самые яркие образы голливудской звезды Марго Робби

Одной из самых эффектных, красивых и успешных звезд Голливуда Марго Робби 2 июля исполнилось 30 лет. Всемирную известность она обрела после того, как сыграла одну из главных ролей в нашумевшем фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. С тех пор актриса регулярно блистает на красных дорожках — предлагаем вспомнить ее самые яркие выходы в свет.