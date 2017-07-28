38-летняя Ани Лорак блеснула пышной грудью и откровенным нарядом

Последние дни июля выдались по-настоящему жаркими для звезд и их поклонников. Многие представители российского шоу-бизнеса отбыли в Баку, гле изнывают от жары и стараются носить (на радость поклонникам) как можно меньше одежды. Сегодня певица Валерия вышла на красную дорожку в одном купальнике и прозрачной накидке, чем поразила всех присутствующих. А Ани Лорак приготовила сюрприз для фанатов в виде очень пикантной фотографии.

На снимке, который опубликовала певица, жгучая брюнетка Ани Лорак сидит за столом с Верой Брежневой. «Невероятная, прекрасная девушка и теплый душевный человек», — сделала она комплимент известной блондинке. На обеих певицах — тончайшие шелковые платья-комбинации.