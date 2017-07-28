Двойной удар! Ани Лорак и Вера Брежнева похвастались пышными формами в тончайших «ночнушках»
Последние дни июля выдались по-настоящему жаркими для звезд и их поклонников. Многие представители российского шоу-бизнеса отбыли в Баку, гле изнывают от жары и стараются носить (на радость поклонникам) как можно меньше одежды. Сегодня певица Валерия вышла на красную дорожку в одном купальнике и прозрачной накидке, чем поразила всех присутствующих. А Ани Лорак приготовила сюрприз для фанатов в виде очень пикантной фотографии.
На снимке, который опубликовала певица, жгучая брюнетка Ани Лорак сидит за столом с Верой Брежневой. «Невероятная, прекрасная девушка и теплый душевный человек», — сделала она комплимент известной блондинке. На обеих певицах — тончайшие шелковые платья-комбинации.
Этот кадр привел в восторг не только мужскую часть фанатов звезды: прекрасные дамы тоже завалили великолепных подруг комплиментами. «Очень сексуальные обе, просто шикарные», «Самые красивые дамы в шоу бизе», «Ого, какие красивые девушки. Ждала ваше совместное фото! Хорошего вам вечера..», — пишут они.
К сожалению, не все подписчики смогли оценить красоту нарядов двух звезд, некоторые сравнили их платья с ночнушками. А вам нравится бельевой стиль в одежде?
Фото: instagram.com